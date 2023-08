Rüsselsheim: Brand ruft Einsatzkräfte auf den Plan!

Der Brand in einem Wohnhaus in der Grabenstraße rief am Montagmittag (28.8.) mehrere Einsatzkräfte auf den Plan. Gegen 12.15 Uhr wurde die Polizei in Rüsselsheim über den brennenden Dachstuhl informiert. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Straße im dortigen Bereich voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und Schadenshöhe dauern derzeit noch an. Ein Polizeihubschrauber fertigte Fotos vom Brand. Neben der freiwilligen Feuerwehr Rüsselsheim waren auch die Stadtpolizei Rüsselsheim sowie der Rettungsdienst am Einsatzgeschehen involviert.