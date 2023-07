Rüsselsheim: Container aufgebrochen-Werkzeuge und Diesel entwendet!

In der Zeit zwischen Freitagmittag (30.06.) und Montagmorgen (03.07.) haben Kriminelle aus Containern auf einer Baustelle an der A 67 am Rüsselsheimer Dreieck unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge sowie aus einem dortigen Tank etwa 1000 Liter Diesel entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.