Rüsselsheim: Drogentest reagiert positiv auf THC und Kokain!

Weil er vermutlich berauscht am Steuer eines Mofas saß, muss sich ein 21-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend (19.05.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Kurz vor Mitternacht fiel der Wiesbadener einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim im Bereich der Schulstraße auf seinem Mofa auf. Sie hielten das Fahrzeug an und unterzogen es einer eingehenden Überprüfung. Bei der Kontrolle stellten die beiden Polizisten Kleinstmengen Marihuana in der Jackentasche des 21 Jahre alten Mannes sicher. Zudem bemerkten die Beamten körperliche Anzeichen beim Gestoppten, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Zur Blutentnahme kam er anschließend mit auf die Wache. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und Strafanzeige gegen den Ertappten erstattet.