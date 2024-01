Rüsselsheim: Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau!

Ein 14 bis 20 Jahre Jahre alter Mann hat sich am Mittwochmorgen (24.01.), gegen 7.30 Uhr, in der Rheinstraße vor einer 18 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos. Der Mann ist schlank und hat ein schmales Gesicht. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06142/6960 an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10).