Rüsselsheim: Falsche Kennzeichen an sechs Autos!

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Mittwochmittag (15.03.) mehrere auf einem Parkplatz in der Adam-Opel-Straße abgestellte Fahrzeuge. Bei den Überprüfungen stellte sich anschließend heraus, dass sich an sechs Autos Kennzeichen befanden, die teils an andere Fahrzeuge gehörten sowie gefälschte Zulassungs- und “TÜV”-Plaketten aufwiesen.

Die Beamten stellten daraufhin sechs Kennzeichen-Paare sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und zu möglichen Tatverdächtigen dauern an.