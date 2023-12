Rüsselsheim: Gerangel mit Einbrecher/Wohnungseinbrüche!

Am Freitag und Samstag (08./09.12.) ereigneten sich in Rüsselsheim drei Wohnungseinbrüche.

Durch die Terrassentür verschafften sich zwei Unbekannte am Freitag, gegen 18.20 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der St. Alban-Straße. Hier trafen die Kriminellen auf einen 57 Jahre alten Bewohner. Bei dem anschließenden Gerangel mit einem der Einbrecher zog sich der 57-Jährige leichte Verletzungen zu. Das Duo flüchtete mit Geld und einer Armbanduhr vom Tatort.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag, in der Zeit zwischen 18.15 und 19.50 Uhr, in der Straße “Die Flachslöcher”. Die Kriminellen hebelten ein Fenster des Hauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie flüchteten mit Münzen, Schmuck und Geld.

In das Visier von Kriminellen geriet am gleichen Tag zwischen 11.30 und 16.30 Uhr zudem eine Wohnung im 7. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Böcklinstraße. Die Täter scheiterten aber mit ihrem Einbruchsversuch an der Eingangstür.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.