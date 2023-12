Rüsselsheim – OT Bauschheim: Lottogeschäft überfallen – Räuber flüchtet mit geringer Beute!

Am späten Freitagnachmittag (15.12.) überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Lottoannahmestelle im Süden von Bauschheim. Um 17:40 Uhr betrat er vermummt und mit einem Messer bewaffnet den Laden. Er bedrohte die 51-jährige Angestellte mit dem Messer und griff in die Kasse. Mit geringer Beute flüchtete er auf einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. Der Räuber war ca. 20 bis 30 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß. Er trug dunkle Kleidung und hatte sich mit aufgezogener Kapuze und Schal während der Tat maskiert. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim bittet in der Sache um Hinweise. Wer hat kurz vor oder nach der Tatzeit eine solche Person auf oder mit einem Fahrrad in Bauschheim gesehen. Hinweise bitte telefonisch an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.