Rüsselsheim: Weihnachtskrippe beschädigt!

Mehrere Figuren einer Weihnachtskrippe auf dem Marktplatz wurden in der Nacht zum Sonntag (17.12.) von Unbekannten zerstört. Den Styroporfiguren wurden die Köpfe abgetrennt, teils wurden die Figuren auch umgestoßen.

Ein Passant bemerkte die Tat am Sonntagmorgen um kurz nach 5.00 Uhr und verständigte die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und prüfen in diesem Zusammenhang zudem, ob hinter der Tat ein möglicherweise religiöses Motiv steckt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.