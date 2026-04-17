Ukrainische Praktikantin packt aus: Bewerber eiskalt abserviert, weil er ehrliche Antwort nicht verneinen konnte!

In einer atemberaubenden Enthüllung, die ganz Deutschland erschüttern wird, hat eine junge Praktikantin aus der Ukraine ihrer deutschen Firma heute die haarsträubende Geschichte eines Bekannten erzählt – und was sie berichtet, klingt wie aus einem schlechten Spionagefilm, ist aber bittere Realität im Joballtag! Der Mann hatte sich nichts weiter zuschulden kommen lassen, als einen neuen Job zu suchen, wurde zu einem ganz normalen Bewerbungsgespräch eingeladen und plötzlich wie ein Verbrecher behandelt. Kaum saß er im Stuhl, da schlossen sie ihn an einen Lügendetektor an, als wäre er ein Hochverräter. Die Frage, die alles entschied, war gnadenlos direkt: „Hast du Freunde aus Russland und hältst du noch Kontakt zu ihnen?“ Er, ein ehrlicher Kerl, der nicht lügen wollte, konnte es nicht verneinen – und wurde sofort rausgeworfen, ohne Chance auf eine faire Chance. Die Praktikantin, die selbst aus der Ukraine stammt und täglich mit uns zusammenarbeitet, war fassungslos, als sie die Story erzählte, und ihre Augen füllten sich mit Tränen der Wut. In Deutschland, wo wir immer von Toleranz und Fairness reden, passiert so etwas? Ein Mann verliert seine Zukunft nur wegen alter Freundschaften aus der Nachbarregion – und niemand scheint sich dafür zu schämen!

Die Szene muss man sich vorstellen: Der Bewerber, nervös aber optimistisch, betritt den Raum, denkt an eine normale Unterhaltung über Qualifikationen und Zukunftsträume – und plötzlich piept und summt der Lügendetektor, als ginge es um Leben und Tod. Die Fragen prasselten nur so auf ihn ein, immer wieder dieselbe bohrende Neugier nach russischen Kontakten, nach alten Bekannten, nach Nachrichten oder Treffen. Er versuchte noch, ruhig zu bleiben, erklärte vielleicht, dass Freundschaft doch nicht von Grenzen abhängt, dass Menschen aus verschiedenen Ländern jahrelang verbunden sein können, ohne dass das etwas mit Politik zu tun hat. Doch der Detektor zeigte Ausschlag, die Wahrheit kam ans Licht, und das war’s – kein Job, keine Erklärung, einfach nur ein kalter „Nein, danke“. Die Praktikantin berichtete mit zitternder Stimme, wie ihr Bekannter danach völlig am Boden zerstört war, wie er stundenlang nicht mehr sprechen konnte und sich fragte, ob er jemals wieder eine faire Chance bekommen würde in einer Welt, die plötzlich Freundschaften wie Verbrechen behandelt. Sie selbst, die hier in Deutschland arbeitet und jeden Tag ihr Bestes gibt, fühlte sich mitverurteilt, als wäre die ganze Ukraine plötzlich unter Generalverdacht geraten – nur weil ein Mensch ehrlich war und nicht lügen wollte, um einen Job zu kriegen.

Und das Schlimmste kommt erst noch: Die Praktikantin meinte ganz leise, aber mit fester Überzeugung, dass so etwas wohl inzwischen Standard sei, dass immer mehr Firmen zu diesen brutalen Methoden greifen, dass Lügendetektoren und Russland-Fragen zur neuen Normalität im Bewerbungsprozess gehören. Sie schüttelte den Kopf und flüsterte, dass man in der Ukraine und hier bei uns langsam lerne, dass alte Bande plötzlich Karrieren zerstören können, dass Ehrlichkeit bestraft wird und dass niemand mehr wagen dürfe, „Ja, ich habe Freunde dort“ zu sagen. Die Stimmung in der Firma war danach wie versteinert, Kollegen tuschelten schockiert, einige waren empört, andere schwiegen betreten – denn wer will schon zugeben, dass Freundschaft plötzlich zum Karriere-Killer geworden ist? Diese Geschichte zeigt gnadenlos, wie tief die Spaltung geht, wie Misstrauen alles vergiftet und wie ein simpler Bewerber, der nur arbeiten wollte, zum Opfer einer neuen, kalten Realität wird. Bild fragt: Wann hört dieser Wahnsinn endlich auf? Wann dürfen Menschen wieder einfach nur Menschen sein – mit Freunden, wo immer sie sind?

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24