Saarbrücken: MASSEN-ALARM IM FREIBAD!

Hunderte gehen aufeinander los – und feige Schläger treten auf wehrlosen Jungen ein!

Es sollte ein herrlicher, unbeschwerter Sommertag im kühlen Nass werden, doch am Abend herrschte plötzlich der nackte Horror auf der Liegewiese! Was als hitziges Wortgefecht zwischen zwei jungen Männern im saarländischen Saarbrücken begann, eskalierte binnen Minuten zu einer bedrohlichen Massen-Explosion. Badegäste schrien panisch durcheinander, wilde Gesten flogen durch die Luft und die Situation drohte komplett außer Kontrolle zu geraten. Das fassunglose Personal sah keinen anderen Ausweg mehr und wählte im dichten Getümmel den Notruf, um ein drohendes Blutvergießen inmitten der unschuldigen Familien und Badegäste im letzten Moment zu verhindern.

Als die ersten Streifenwagen mit kreischenden Sirenen auf das Gelände rasten, bot sich den Einsatzkräften ein Bild des Schreckens, denn eine gigantische Menschenmenge hatte sich bereits um den heißen Kern des Geschehens zusammengerottet. Die Beamten mussten sich mit purer Präsenz den Weg durch das aggressive Chaos bahnen, während die Stimmung am Siedepunkt war. Wie durch ein Wunder siegte im Angesicht der massiven Polizeipräsenz am Ende jedoch die Vernunft, sodass sich die brodelnde Masse glücklicherweise schlagartig in kleinere Gruppen auflöste und das Rätsel um den eigentlichen Auslöser dieser Beinahe-Massenprügel unter den Handtüchern begraben blieb.

Doch während sich die Lage dort beruhigte, spielte sich vor einem anderen Schwimmbad in Völklingen eine unvorstellbar feige und grausame Tragödie ab, die fassungslos macht. Ein unschuldiger Junge aus der Ukraine wurde völlig grundlos und aus dem Nichts von einer brutalen Gruppe Unbekannter attackiert und brutal zu Boden gestreckt. Als das wehrlose Opfer bereits am Boden lag und sich vor Schmerzen krümmte, traten die herzlosen Schläger auch noch gemeinsam auf das verletzte Kind ein. Nur dem mutigen Eingreifen von geistesgegenwärtigen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Täter schließlich die Flucht ergriffen und der blutende Teenager mit Hämatomen und einer Platzwunde vom herbeigeeilten Rettungsdienst versorgt werden konnte – während die Polizei nun mit Hochdruck nach den geflohenen Schlägern fahndet.

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