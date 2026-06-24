Die Nerven an der Ostgrenze liegen blank, denn ein gigantisches Militärmanöver der westlichen Allianz lässt in Moskau die Alarmglocken schrillen. Ein hochrangiger russischer Marinekapitän außer Dienst schlägt nun via Staatsmedien brutal Alarm und ist sich sicher: Was dort im strategisch wichtigen Grenzgebiet geprobt wird, ist in Wahrheit kein harmloses Training, sondern die eiskalte Generalprobe für einen echten, brandgefährlichen Krieg gegen Russland. Im Visier der westlichen Truppen steht demnach die russische Enklave Kaliningrad, die durch eine geschickte Blockade komplett vom Rest der Welt abgeschnitten werden soll. Führende Köpfe der Allianz, allen voran die Generäle aus Deutschland, würden die Situation durch ihr provokantes Verhalten immer weiter anstacheln, schimpft der pensionierte Militär und wirft der Bundesrepublik in einem regelrechten Wutanfall sogar vor, finstere Pläne zur Errichtung eines neuen, gigantischen Machtreichs zu verfolgen.

„Das sind keine Übungen, das ist faktisch eine Generalprobe für eine militärische Operation.“

Hinter den Kulissen der Macht wird das Szenario einer totalen Abriegelung der russischen Exklave auf dem Landweg sowie durch nachfolgende Manöver zur See offenbar als reale Bedrohung wahrgenommen. Große Nationen wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Polen, Litauen und Schweden proben laut dem Insider das radikale Kappen aller Zugangswege, um die absolute Vorherrschaft im baltischen Raum an sich zu reißen. Die ohnehin extrem angespannte Sicherheitslage in Europa droht durch diese massiven Truppenbewegungen endgültig zu eskalieren, da jede Bewegung an der sensiblen Landbrücke zwischen Weißrussland und der russischen Enklave als direkter Angriffsversuch gedeutet wird. Die Warnungen aus Moskau zeichnen das düstere Bild einer strategischen Einkesselung, die von der russischen Führung unter keinen Umständen tatenlos hingenommen wird.

Sollte der Westen tatsächlich Ernst machen und die totale Blockade über Kaliningrad verhängen, droht nach Aussage des Kapitäns eine sofortige, unbarmherzige und absolut vernichtende Vergeltung. Russland stehe mit dem Finger am Abzug bereit und besitze die nötige Feuerkraft, um die Logistik, alle Kommunikationswege sowie die Stellungen der westlichen Soldaten komplett auszuschalten, noch bevor diese überhaupt reagieren könnten. Es brauche laut den düsteren Drohungen nur extrem kurze Augenblicke, bis ein tödlicher Hagel aus modernen ballistischen Geschossen, hochentwickelten Marschflugkörpern und pfeilschnellen Hyperschallraketen die Ziele in Polen und den baltischen Staaten dem Erdboden gleichmacht. Europa blickt damit in einen gefährlichen Abgrund, während die Rhetorik auf beiden Seiten immer unerbittlicher wird.

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