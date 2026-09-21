SÄURE-ANSCHLAG IN BOZEN! Auto von Forza-Italia-Gemeinderätin Patrizia Daidone mutwillig beschädigt!

Bozen – Ein nächtlicher Vandalenakt sorgt in Südtirols Landeshauptstadt für Aufsehen, Empörung und viele offene Fragen wie der Radiosender Südtirol1 berichtet: Das Auto der Bozner Forza-Italia-Gemeinderätin Patrizia Daidone ist nach ihren eigenen Angaben mit Säure übergossen worden. Daidone gehört dem Bozner Gemeinderat an; die Stadtgemeinde führt sie offiziell als Mitglied des derzeitigen Gemeinderates. Was hinter der Attacke steckt, ist bislang unklar. Ebenso ist nach den vorliegenden Angaben nicht bekannt, ob es im Vorfeld bereits Drohungen gegen die Politikerin gegeben hatte oder ob der Angriff überhaupt einen politischen Hintergrund besitzt. Fest steht nach Daidones Darstellung lediglich, dass ihr Fahrzeug offenbar gezielt beschädigt wurde. Die Gemeinderätin machte den Vorfall selbst öffentlich und stellte Fotos des angegriffenen Autos in die sozialen Netzwerke. Damit wurde aus einer nächtlichen Sachbeschädigung innerhalb kürzester Zeit ein öffentlich diskutierter Vorfall. Besonders bitter ist für Daidone offenbar nicht allein der materielle Schaden. Sie machte deutlich, dass sich ein beschädigtes Fahrzeug reparieren oder ersetzen lasse – die Bitterkeit über eine derartige Tat jedoch bleibe. Gerade diese Aussage zeigt, wie sehr sie der Vorgang auch persönlich beschäftigt. Denn wer am nächsten Morgen sein Auto vorfindet und feststellen muss, dass jemand offenbar absichtlich eine aggressive Substanz darüber geschüttet hat, steht nicht nur vor einer möglichen hohen Reparaturrechnung, sondern zwangsläufig auch vor der Frage: Wer war das – und warum?

Besonders beunruhigt zeigte sich Daidone darüber, wie leicht Menschen offenbar an Säure oder andere gefährliche Substanzen gelangen könnten, mit denen innerhalb kürzester Zeit erheblicher Schaden angerichtet werden kann. Genau dieser Punkt verleiht dem Fall eine zusätzliche Dimension. Denn bei einer solchen Tat geht es nicht um einen zufälligen Kratzer auf einem Parkplatz oder einen abgebrochenen Außenspiegel. Säure kann Lack, Kunststoff und weitere Fahrzeugteile massiv angreifen und verursacht je nach verwendeter Substanz erhebliche Schäden. Welche Flüssigkeit im konkreten Fall verwendet wurde und welches Ausmaß der Schaden tatsächlich erreicht hat, geht aus den bislang bekannten Angaben allerdings nicht hervor. Auch zu möglichen Ermittlungen, Verdächtigen oder einem Motiv liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor. Entsprechend wäre es voreilig, den Angriff einer bestimmten Person, Gruppe oder politischen Richtung zuzuschreiben. Trotzdem schlägt der Vorfall hohe Wellen. Unter Daidones Veröffentlichung sammelten sich zahlreiche Kommentare. Viele Menschen reagierten mit Solidarität und verurteilten die Beschädigung ihres Fahrzeugs. Für die Gemeinderätin dürfte diese Unterstützung zumindest zeigen, dass die öffentliche Reaktion deutlich ausfällt: Unabhängig von politischen Positionen wird eine gezielte Sachbeschädigung von vielen Kommentatoren als Grenze angesehen, die nicht überschritten werden darf.

Nun bleiben vor allem die entscheidenden Fragen offen: War Daidones Wagen zufällig das Ziel eines Vandalen – oder wurde ganz bewusst das Fahrzeug einer Kommunalpolitikerin ausgewählt? Gab es zuvor Auseinandersetzungen, Drohungen oder andere Auffälligkeiten? Und lässt sich anhand möglicher Kamerabilder, Zeugenaussagen oder Spuren am Fahrzeug rekonstruieren, wer in der Nacht an dem Auto gewesen ist? Solange diese Fragen nicht geklärt sind, bleibt der Hintergrund des Vorfalls Spekulation. Sicher ist lediglich: Der Fall hat in Bozen Aufmerksamkeit ausgelöst und Daidone selbst mit einem bitteren Gefühl zurückgelassen. Ihr öffentlicher Beitrag hat dafür gesorgt, dass die Beschädigung nicht im Verborgenen blieb und inzwischen weit über den eigentlichen Sachschaden hinaus diskutiert wird. Gerade weil das Motiv noch vollkommen offen ist, richtet sich der Blick nun darauf, ob weitere Erkenntnisse bekannt werden. Bis dahin steht ein beschädigtes Auto sinnbildlich für einen Vorfall, der viele Menschen beschäftigt – und für die Frage, wie schnell aus einer nächtlichen Aktion ein Ereignis werden kann, das eine ganze Stadt aufhorchen lässt.

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