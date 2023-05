Sagen Sie Ihre Wahrheit: Lassen Sie nicht zu, dass die Regierung die Redefreiheit kriminalisiert!

Was der Polizeistaat will, ist eine stille, konforme, vergessene Bürgerschaft.

Was der Erste Verfassungszusatz bekräftigt, ist eine engagierte Bürgerschaft, die der Macht mit allen friedlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, die Wahrheit sagt.

Die Wahrheit zu sagen, muss nicht für jede Person gleich sein, und diese Wahrheit muss nicht schmackhaft oder angenehm oder sogar sachlich sein.

Wir können laut sein.

Wir können widerlich sein.

Wir können politisch inkorrekt sein.

Wir können konspiriv oder gemein oder beleidigend sein.

Wir können all diese Dinge sein, weil der Erste Verfassungszusatz einen breiten, klassisch liberalen Ansatz für die Rechte der Bürger auf freie Meinungsäußerung verfolgt: Kurz gesagt, die Regierung darf nicht in das Recht der Bürger auf Religions-, Rede-, Presse-, Versammlungs- und Protestfreiheit eingreifen oder einschränken.

Deshalb ist der erste Verfassungszusatz so kritisch.

Es gibt den Bürgern das Recht, frei zu sprechen, friedlich zu protestieren, Fehlverhalten der Regierung aufzudecken und die Regierung zu kritisieren, ohne Angst vor Vergeltung, Verhaftung oder Inhaftierung zu haben.

Nirgendwo im Ersten Zusatzartikel erlaubt es der Regierung, die Rede einzuschränken, um zu vermeiden, Beleidigungen zu verursachen, die Gefühle von jemandem zu verletzen, Regierungsgeheimnisse zu schützen, Regierungsbeamte zu schützen, Mobbing zu entmutigen, hasserfüllte Ideen und Handlungen zu bestrafen, Terrorismus zu beseitigen, Vorurteile und Intoleranz zu bekämpfen und dergleichen.

Wenn die ausdrucksstarke Aktivität die Grenze zur Gewalt überschreitet, endet der Schutz der Redefreiheit.

Abgesagt von tatsächlicher Gewalt oder wahren Gewaltandrohungen gibt es jedoch einen großen Unterschied zwischen sozial unbeliebter Sprache und illegaler Rede, und es ist eine wichtige Unterscheidung, die von unserem Engagement für die Wahrung eines robusten Ersten Verfassungszusatzes abhängt.

Zunehmend beseitigen die Gerichte und die Regierung diese kritische Unterscheidung jedoch und übernehmen die Denkweise, dass Sprache nur zulässig ist, wenn sie nicht beleidigt, irritiert, ärgert, den Seelenfrieden von jemandem bedroht oder den Würgegriff der Regierung an der Macht in Frage stellt.

Nehmen Sie den Fall von Counterman v. Colorado, das vor den USA liegt Oberster Gerichtshof.

Unter dem Vorwand, gegen Online-Stalking vorzugehen, möchte Colorado, dass die Macht in der Lage ist, ausdrucksstarke Aktivitäten in den sozialen Medien als Bedrohungen zu behandeln, ohne nachweisen zu müssen, dass die Nachrichten sowohl vernünftigerweise als bedrohlich als eine illegale Handlung verstanden und vom Sprecher als Bedrohung gedacht sind.

Während der Schutz der Menschen vor Stalking sicherlich ein berechtigtes Anliegen ist und in diesem speziellen Fall gerechtfertigt sein kann, verlangt das Gesetz nicht, dass Sprache eine “wahre Bedrohung” ist, um strafrechtlich bestraft zu werden. Der Oberste Gerichtshof hat eine “wahre Bedrohung” als “Aussagen definiert, bei denen der Sprecher eine ernsthafte Äußerung einer Absicht, eine rechtswidrige Gewalttat zu begehen, an eine bestimmte Person oder Gruppe von Personen zu kommunizieren” definiert.

Tatsächlich ist das Stalking-Gesetz von Colorado so weit gefasst, dass eine Person wegen Stalking angeklagt werden kann, weil sie wiederholt Kontakt mit einer Person so kontaktiert, beobtet oder kommuniziert hat, dass eine vernünftige Person ernsthafte emotionale Not verspürt.

In Ermangelung inhaltlicher Richtlinien darüber, was eine echte Bedrohung in den sozialen Medien darstellt, könnten solche Gesetze die Regierung ermächtigen, die Absicht und Bedeutung eines Sprechers falsch zu interpretieren, um legitime politische Reden zu kriminalisieren, die Regierungsbeamte und Vertreter kritisieren.

Ein Beispiel: In Oklahoma wurde ein Straßenprediger, der seine moralische Empörung über öffentliche Drag-Queen-Auftritte vor Kindern und Kirchen zum Ausdruck brachte, die die gleichgeschlechtliche Ehe befürworten, eine fünfjährige einstweilige Verfügung erteile und wurde mit einer Verhaftung bedroht, nachdem er Bibelverse in den sozialen Medien über Gottes Sündesurteil zitiert hatte.

Das Rutherford Institute hat den Fall übernommen und davor gewarnt, dass die Auswirkungen, die unangefochten werden, jeden, der die Bibel zitiert, zu einem Kriminellen machen könnten, wenn sich ein Zuhörer unsicher oder bedroht oder beurteilt fühlt.

Das ist es, was es bedeutet, die Redefreiheit zu kriminalisieren: Es verwandelt diejenigen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben, in Kriminelle.

Diese Kriminalisierung der Redefreiheit, die genau das ist, was die Verfolgung derer durch die Regierung, die das “falsche” Ding mit einem elektronischen Medium sagen, bedeutet, stand im Mittelpunkt von Elonis v. Vereinigte Staaten, ein Fall, der damit zu kämpfen hatte, wo die Regierung die Grenze ziehen kann, wenn es um ausdrucksstarke Rede geht, die geschützt und zulässig ist, im Vergleich zu einer Rede, die als eine kriminelle Absicht ausgelegt werden könnte.

Der Fall entstand, nachdem Anthony Elonis, ein aufstrebender Rap-Künstler, persönliches Material aus seinem Leben als Quellenmaterial und Inspiration für Rap-Texte verwendet hatte, die er dann auf Facebook teilte.

Zum Beispiel, kurz nachdem Elonis’ Frau ihn verlassen hatte und er von seinem Job gefeuert wurde, enthielten seine Texte Verweise auf das Töten seiner Ex-Frau, das Erschießen eines Klassenzimmers von Kindergartenkindern und das Sprengen eines FBI-Agentens, der eine Untersuchung seiner Postings eingeleitet hatte.

Trotz der Tatsache, dass Elonis seine Facebook-Posts routinemäßig mit Haftungsausschlüssen begleitete, dass seine Texte fiktiv waren und dass er solche Schriften als Veröffentlichung für seine Frustrationen nutzte, wurde er wegen rechtswidriger Drohungen angeklagt (obwohl nie bewiesen wurde, dass er beabsichtigte, jemanden zu bedrohen) und zu 44 Monaten Gefängnis verurteilt.

Die Frage der USA Der Oberste Gerichtshof wurde gebeten, in Elonis zu entscheiden, ob seine Tätigkeit in Ermangelung einer offensichtlichen Absicht, ein Verbrechen zu begehen, auf das Niveau einer “wahren Bedrohung” stieg oder ob sie die Aktivität des Ersten Verfassungszusatzes geschützt war.

In einer 8-1-Entscheidung, die sich mehr mit “strafrechtlichen Grundsätzen in Bezug auf Absicht als mit dem Schutz der Redefreiheit durch den Ersten Zusatzartikel” befasste, entschied das Gericht, dass die Staatsanwälte nicht bewiesen hatten, dass Elonis beabsichtigte, jemandem über die Worte, die er verwendete, und den Kontext hinaus zu schaden.

Das war damals im Jahr 2015.

Trotz des Urteils des Obersten Gerichtshofs in Elonis hat Corporate America die Führung bei der Überwachung von Ausdrucksaktivitäten im Internet übernommen, wobei Social-Media-Giganten wie Facebook, Twitter und YouTube ihre gewaltige Dominanz auf dem Gebiet nutzen, um Sprache und Verhalten online zu zensieren, zu bestrafen und zu regulieren, indem sie Benutzer suspendieren und/oder verbieten, deren Inhalte gegen die sogenannten Gemeinschaftsstandards

Die Auswirkungen sind so, wie man es erwarten würde.

Das Internet ist zu einem Forum für die Regierung – und ihre Unternehmenspartner – geworden, um die Bevölkerung für Reden zu überwachen, zu kontrollieren und zu bestrafen, die umstritten, aber bei weitem nicht kriminell sind.

Alles ist jetzt ein faires Spiel für Zensur, wenn es als hasserfüllt, verletzend, bigotisch oder beleidigend ausgelegt werden kann, vorausgesetzt, es widerspricht dem etablierten Standpunkt.

Auf diese Weise sind die umstrittensten Themen unserer Zeit – Rasse, Religion, Sex, Sexualität, Politik, Wissenschaft, Gesundheit, Regierungskorruption, Polizeibrutalität usw. – zu Schlachtfeldern für diejenigen geworden, die behaupten, an Freiheit zu glauben (von Religion, Rede, Versammlung, Presse, Wiedergutmachung, Privatsphäre, körperliche Unversehrtheit usw.), aber nur, wenn sie die

In immer mehr Fällen erklärt die Regierung der politischen Rede den Krieg, die geschützt werden sollte, wann immer sie die Macht der Regierung in Frage stellt, die Korruption der Regierung aufdeckt, die Lügen der Regierung aufdeckt und die Bürger ermutigt, sich gegen die vielen Ungerechtigkeiten der Regierung zu wehren.

In der Tat gibt es eine lange und wachsende Liste der Arten von Reden, die die Regierung für gefährlich genug hält, um sie zu markieren und Zensur, Überwachung, Ermittlungen und Strafverfolgung zu unterwerfen: Hassrede, Verschwörungsrede, verräterische Rede, bedrohliche Rede, aufrührerische Rede, radikale Rede, regierungsfeindliche Rede, extremistische Rede usw.

In den letzten Jahren hat die Regierung den Ausdruck “inländischer Terrorist” austauschbar mit “Regierungsfeindlichen”, “Extremisten” und “Terroristen” verwendet, um jeden zu beschreiben, der irgendwo auf ein sehr breites Spektrum von Standpunkten fallen könnte, die als “gefährlich” angesehen werden könnten.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, sind die Auswirkungen so weitreichend, dass fast jeder Amerikaner in Wort, Tat, Gedanken oder Assoziation zu einem Extremisten macht.

Sie sehen, der Regierung ist es egal, ob Sie oder jemand, den Sie kennen, eine legitime Beschwerde hat. Es ist egal, ob Ihre Kritik fundiert ist. Und es ist sicherlich egal, ob Sie ein Recht des Ersten Verfassungszusatzes haben, der Macht die Wahrheit zu sagen.

Es will nur, dass du die Klappe hältst.

Doch egal, was die politische Überzeugung sein mag, das Recht, der Regierung nicht zuzustimmen und sich dagegen auszusprechen, ist die Quintessenz der Freiheit. Wenn sie regelmäßig ausgeübt und energisch verteidigt werden, dienen diese Rechte des Ersten Verfassungszusatzes als Bollwerk gegen die Tyrannei.

