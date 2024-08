Salzgitter: Junges Drogen-Mädchen (14) verstarb trotz professioneller Reanimation!

Salzgitter, Bad, An den Weiden, 07.08.2024, gegen Mittag.Rettungskräfte der Feuerwehr wurden zu einem 14-jährigen Mädchen alarmiert, die dringend in einer Wohnung auf ärztliche Hilfe angewiesen war. Trotz sofort eingeleiteter Hilfs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb die junge Frau aus Braunschweig noch an der Einsatzstelle. Die Polizei ermittelt, ob Betäubungsmittel den Tod der Frau verursacht haben könnten. Abschließend lässt sich dies erst nach der Obduktion klären. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Für weitere Auskünfte steht Ihnen die StA Braunschweig zur Verfügung.