SANKTIONS-HAMMER MIT HINTERTÜREN! So leicht kann die härteste Regel der neuen Grundsicherung ins Leere laufen

**Berlin – Große Ansage, harte Regeln, doch offenbar mit erstaunlich vielen Auswegen! Seit dem 1. Juli 2026 gilt in Deutschland die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende, die das bisherige Bürgergeld abgelöst hat. Die Bundesregierung wollte damit nach eigenen Angaben vor allem mehr Verbindlichkeit schaffen, die Mitwirkung von Leistungsbeziehern stärken und Missbrauch verhindern. Eine der schärfsten Neuerungen richtet sich gegen Menschen, die wiederholt Termine beim Jobcenter verstreichen lassen: Wer trotz entsprechender Rechtsfolgenbelehrung drei aufeinanderfolgende Meldeaufforderungen ohne wichtigen Grund versäumt, kann seinen Leistungsanspruch verlieren. Doch genau diese vermeintlich knallharte Regel erweist sich bei genauerem Blick als deutlich komplizierter, als die politische Botschaft zunächst vermuten lässt. Der von BILD am 19. August 2026 veröffentlichte Bericht spricht von gleich drei „Hintertüren“ und erklärt, dass die Bundesagentur für Arbeit die entsprechenden Möglichkeiten bestätigt habe. Besonders brisant: Einer dieser Wege kann nach Darstellung des Berichts sogar noch greifen, nachdem das Geld bereits gestrichen worden ist. Das Bundesarbeitsministerium bestätigt grundsätzlich, dass die wesentlichen Änderungen der neuen Grundsicherung seit dem 1. Juli gelten. Die offizielle Zielsetzung klingt unmissverständlich: mehr Eigenverantwortung, klarere Pflichten und konsequentere Folgen bei fehlender Mitwirkung. Doch die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass zwischen der politischen Schlagzeile „dreimal Termin geschwänzt – Stütze weg“ und der tatsächlichen Umsetzung ein ganzes Geflecht aus Voraussetzungen, Anhörungen, wichtigen Gründen, Härtefallprüfungen und Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Erreichbarkeit liegt. **

**Schon die entscheidende Voraussetzung hat es in sich: Es müssen tatsächlich drei aufeinanderfolgende Meldeaufforderungen ohne wichtigen Grund versäumt worden sein – und zwar in direkter zeitlicher Folge. Genau hier befindet sich eine der entscheidenden Stellschrauben. Nach den offiziellen Weisungen beginnt die Zählung nämlich wieder von vorne, wenn zwischen den versäumten Terminen eine Meldeaufforderung aus wichtigem Grund nicht wahrgenommen wird oder eine außergewöhnliche Härte vorliegt. Dasselbe geschieht, wenn ein Leistungsbezieher nach einem verpassten Termin zur nächsten Meldeaufforderung tatsächlich erscheint. Zwei versäumte Termine führen damit nicht automatisch dazu, dass der nächste irgendwann versäumte Termin zwingend den vollständigen Leistungsausschluss auslöst. Die Bundesagentur beschreibt sogar ein konkretes Beispiel: Eine Person erscheint ohne wichtigen Grund nicht zur ersten und zweiten Meldeaufforderung, kann für den dritten versäumten Termin jedoch im Anhörungsverfahren einen anerkannten wichtigen Grund nennen. Damit ist die Serie unterbrochen. Wird anschließend erneut ein Termin ohne wichtigen Grund verpasst, startet die Zählung für diese besondere Rechtsfolge wieder beim ersten Meldeversäumnis. Hinzu kommt: Jede Meldeaufforderung muss mit der entsprechenden Rechtsfolgenbelehrung verbunden sein. Nach dem dritten versäumten Termin ist zudem unverzüglich zu prüfen beziehungsweise anzuhören, ob ein wichtiger Grund für das Nichterscheinen bestand, ob eine außergewöhnliche Härte vorliegt und welche Folgen der Leistungsausschluss hätte. Die drei Termine müssen dabei nicht einmal denselben Zweck oder dieselbe Stelle betreffen. Nach den Weisungen können Termine bei der Arbeitsvermittlung, bei der Leistungsgewährung oder beim Ärztlichen Dienst miteinander kombiniert werden – entscheidend bleibt jedoch, dass die gesetzlichen Voraussetzungen und die Rechtsfolgenbelehrung korrekt eingehalten wurden. Besonders bemerkenswert ist zudem die persönliche Anhörung: Nimmt die betroffene Person die Gelegenheit dazu wahr und erscheint persönlich, liegt nach den Weisungen naturgemäß keine Nichterreichbarkeit mehr vor; die Rechtsfolgen des vollständigen Leistungsausschlusses treten dann nicht ein. Was öffentlich wie ein automatischer Sanktionsmechanismus wirken kann, ist in der Verwaltungspraxis deshalb an eine ganze Kette von Bedingungen geknüpft. **

**Und selbst wenn die Voraussetzungen schließlich festgestellt werden, bedeutet das nicht zwingend, dass von einem Tag auf den anderen dauerhaft sämtliche Unterstützung verschwindet. Die Bundesagentur beschreibt ausdrücklich ein gestuftes Verfahren. Nach drei aufeinanderfolgenden Meldeversäumnissen gilt die betreffende Person zunächst als nicht erreichbar und der Leistungsanspruch entfällt. Zur Abmilderung dieser Rechtsfolge erhält sie jedoch zunächst für einen Kalendermonat weiterhin Grundsicherungsgeld mit Ausnahme der Leistungen zur Deckung des Regelbedarfs; die Unterkunftskosten sollen in diesen Fällen unmittelbar an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden. Und dann folgt die besonders brisante Regel: Erscheint die betreffende Person innerhalb dieses Monats persönlich im Jobcenter, gilt sie wieder als durchgehend erreichbar. Die Aufhebung des Leistungsanspruchs wird rückwirkend beseitigt und für diesen Monat wird nach den Weisungen eine Leistungsminderung von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs ausgesprochen; der sich daraus ergebende Leistungsanspruch ist auszuzahlen. Erscheint die Person dagegen innerhalb dieses Monats nicht persönlich, bleibt es ab dem Folgemonat bis zum Ende des ursprünglichen Bewilligungszeitraums beim vollständigen Entfall des Leistungsanspruchs. Trotzdem ist selbst dann eine Neuantragstellung jederzeit möglich. Die Regelungen gelten ausdrücklich für Meldeversäumnisse nach Inkrafttreten der Neuregelung am 1. Juli 2026. Genau hierin liegt der politische Sprengstoff des Themas: Die neue Grundsicherung wurde mit deutlich strengeren Pflichten und Sanktionen angekündigt, doch die tatsächliche Rechtslage enthält bewusst Schutzmechanismen, Anhörungsrechte und Möglichkeiten, die Erreichbarkeit wiederherzustellen. Ob man diese Regeln als notwendige rechtsstaatliche Sicherungen gegen unverhältnismäßige Sanktionen oder als zu große Schlupflöcher einer eigentlich streng gedachten Reform bewertet, ist eine politische Frage. Fest steht jedoch: Von einem simplen Automatismus nach dem Motto „dreimal nicht gekommen, dauerhaft alles weg“ kann nach den offiziellen Weisungen keine Rede sein. Die schärfste Sanktion der Reform existiert – aber der Weg dorthin ist wesentlich komplizierter, und selbst nach einer bereits erfolgten Aufhebung kann persönliches Erscheinen beim Jobcenter erhebliche finanzielle Folgen wieder rückgängig machen. **

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