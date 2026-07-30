SCHANDE FÜR DEUTSCHLAND! JUDENHASS ERREICHT ERSCHRECKENDES AUSMASS – STUDIE SCHLÄGT ALARM UND WARNT VOR EINER GEFÄHRLICHEN ENTWICKLUNG

Deutschland steht nach den Ergebnissen einer internationalen Untersuchung im Mittelpunkt einer erschütternden Entwicklung. Die Zahl antisemitischer Vorfälle ist innerhalb weniger Jahre massiv angestiegen und erreicht ein Ausmaß, das selbst Experten alarmiert. Besonders seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel habe sich die Lage nach Einschätzung der Studienautoren deutlich verschärft. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland nicht nur bei der Gesamtzahl der dokumentierten Vorfälle besonders schlecht ab, sondern weist laut der Untersuchung auch gemessen an der Größe der jüdischen Bevölkerung die höchste Belastung aller untersuchten Staaten auf. Die Autoren sprechen von einer besorgniserregenden Entwicklung, die das Sicherheitsgefühl vieler jüdischer Menschen nachhaltig erschüttert und den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf eine harte Probe stellt.

Die Untersuchung macht deutlich, dass antisemitische Straftaten und Übergriffe aus unterschiedlichen politischen Milieus stammen. Sowohl rechtsextrem motivierte als auch linksextreme beziehungsweise antiimperialistische Vorfälle hätten deutlich zugenommen. Gleichzeitig lasse sich ein erheblicher Teil der dokumentierten Taten keinem eindeutigen politischen Lager zuordnen. Besondere Sorge bereitet den Autoren nach eigenen Angaben zudem die Entwicklung an Hochschulen. Dort habe sich israelfeindliche Stimmung vielerorts zu offenem Antisemitismus entwickelt. Jüdische Studierende berichteten von Anfeindungen, Ausgrenzung, mangelnder Solidarität und einem zunehmend feindseligen Umfeld. Die Studie warnt deshalb eindringlich vor einer gesellschaftlichen Normalisierung antisemitischer Einstellungen und fordert entschlossenes Handeln von Politik, Bildungseinrichtungen und Sicherheitsbehörden. Im Zusammenhang mit politischen Entwicklungen äußern die Autoren zudem Kritik an der AfD und bewerten deren Radikalisierung als eine wachsende Gefahr.

Wie ernst die Lage inzwischen ist, zeigen nach Angaben der Berichte auch aktuelle Vorfälle. In Berlin wurde ein Mitglied der jüdischen Gemeinde auf dem Weg zur Synagoge bedroht und antisemitisch beleidigt, wobei Ermittlungen zufolge mehrfach der Hitlergruß gezeigt worden sein soll. Rabbiner Shlomo Afanasev erklärte, Antisemitismus sei längst keine Erinnerung an vergangene Zeiten mehr, sondern bittere Realität der Gegenwart. Auch ein Angriff in Höchberg bei Würzburg sorgte bundesweit für Entsetzen. Dort wurde ein Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft nach Angaben der Ermittlungsbehörden wegen eines Israel-Ansteckers angegriffen und schwer verletzt. Die Vorfälle verdeutlichen nach Ansicht vieler Beobachter, dass jüdisches Leben in Deutschland zunehmend unter Druck gerät und der Kampf gegen Antisemitismus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe bleibt.

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