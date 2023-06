Scharfe Vorwürfe gegen Kardinal Woelki aus der Bundespolitik: Schaden für die gesamte Kirche

Nach der Razzia der Kölner Staatsanwaltschaft bei Kardinal Rainer Woelki und in zentralen Dienststellen des Erzbistums kommen aus der Bundespolitik scharfe Vorwürfe gegen den Kölner Erzbischof. “Die Ermittlungen gegen Kardinal Woelki wegen Meineid schaden nicht nur dem Erzbistum Köln, sondern der Institution Kirche in Deutschland insgesamt”, sagte der Kölner FDP-Bundestagsabgeordnete Reinhard Houben dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (ksta.de und Mittwoch-Ausgabe). Ihn besorge diese Entwicklung auch als Protestant, so der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. “Kardinal Woelki muss sich vor dem Hintergrund der heutigen Razzia die Frage stellen, ob er sich nicht endlich zurückziehen sollte.”