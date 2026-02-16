SCHIENEN-CHAOS ZWISCHEN HAMBURG UND BERLIN! MEGA-BAUSTELLE STECKT FEST – REISENDE MÜSSEN WEITER LEIDEN

Pendler, Geschäftsreisende und Urlauber brauchen starke Nerven: Die wichtige Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin bleibt länger Baustelle als geplant. Die erhoffte Entlastung rückt in weite Ferne, denn die Arbeiten kommen deutlich langsamer voran als angekündigt. Eisige Temperaturen, Schnee und schwierige Bedingungen haben die Sanierung massiv ausgebremst. Statt freier Fahrt heißt es weiterhin Umleitungen, Verzögerungen und jede Menge Frust auf einer der wichtigsten Strecken des Landes.

Für Fahrgäste bedeutet das: weiter Geduld, weiter Unsicherheit, weiter Chaos im Reisealltag. Viele hatten gehofft, dass mit dem Frühjahr endlich wieder Normalität einkehrt. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Fertigstellung verschiebt sich auf unbestimmte Zeit, ein klares Ende der Bauarbeiten ist nicht in Sicht. Wer regelmäßig zwischen den beiden Metropolen unterwegs ist, muss sich weiterhin auf längere Fahrzeiten, kurzfristige Änderungen und überfüllte Züge einstellen.

Die Dauerbaustelle wird damit immer mehr zum Symbol für die angespannte Lage im gesamten Schienennetz. Modernisierung ist dringend nötig, doch sie kostet Zeit, Nerven und Vertrauen. Während auf den Gleisen weiter gearbeitet wird, wächst bei vielen Reisenden der Ärger über die endlose Hängepartie. Die Hoffnung bleibt, dass sich der Aufwand am Ende lohnt – doch im Moment rollt vor allem eines: die Geduldsprobe für ein ganzes Land.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!