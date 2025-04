Am Samstagnachmittag, dem 5. April 2025, ereignete sich in der Gemeinde Stuhr nahe Bremen ein schwerwiegender Vorfall, der die Bewohner in Aufruhr versetzte. Zwei Männer im Alter von 54 und 67 Jahren wurden aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen und schwer verletzt. Die Opfer standen gemeinsam mit Freunden auf einem Grundstück in der Nähe eines Gehwegs, als plötzlich ein schwarzer Kombi auftauchte und mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Beide Männer wurden an den Beinen getroffen und mussten umgehend medizinisch versorgt werden.

Die Polizei berichtet, dass die Täter nach der Tat mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort flohen und bislang unerkannt blieben. Ein Großeinsatz der Sicherheitskräfte wurde eingeleitet, um die flüchtigen Schützen zu fassen und den Hintergrund der Tat zu klären. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch bisher gibt es keine konkreten Hinweise auf das Motiv – ob es sich um einen gezielten Angriff oder eine spontane Gewalttat handelt, bleibt unklar.

Tatort in Stuhr

Symbolbild: Der Tatort in Stuhr, wo ein schwarzer Kombi nach der Schießerei flüchtete.

Die Gemeinde Stuhr, insbesondere der Ortsteil Seckenhausen, ist von dem Vorfall erschüttert. Solche Gewaltakte sind in der ruhigen Region selten, was die Besorgnis der Anwohner verstärkt. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um Licht ins Dunkel dieses mysteriösen Verbrechens zu bringen.

Falls Sie ein echtes Bild wünschen, bestätigen Sie bitte, dass ich eines generieren soll. Derzeit habe ich ein Platzhalterbild eingefügt, da ich keine direkten Tatortfotos erstellen kann.