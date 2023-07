+ Schilder vom Polizeiposten Bad Nauheim gestohlen +

Unbekannte Diebe ließen Schilder des Polizeipostens in der Hauptstraße mitgehen. Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr bis Mittwochmorgen, gegen 07.10 Uhr schraubten die Täter die beiden weißen Schilder ab. Das ca. 40 x 30 cm große Schild ist mit dem Hessenwappen und dem Text “Polizeipräsidium Mittelhessen” bedruckt, das kleinere – ca. 30 x 15 cm groß – trägt die Aufschrift “Polizeidirektion Wetterau, Polizeistation Friedberg, Polizeiposten Bad Nauheim”. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat die Diebe in der genannten Zeit am Polizeiposten in der Hauptstraße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden Schilder machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

