Schläge und Tritt bei Auseinandersetzung in Gießen!

In der Straße “Eulenkopf” gerieten Dienstagabend gegen 18.25 Uhr ein Unbekannter und ein 20-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf schlug und trat der Unbekannte nach dem 20-Jährigen. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Er habe eine kräftige Statur und nach Angaben des Zeugen, soll er ein afrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Seine Haare seien kurz und braun. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/70006-3755.

Polizeipräsidium Mittelhessen