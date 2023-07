Fulda. Schlägerei endet mit Stichverletzungen – zwei Männer verletzt, einer verbleibt im Krankenhaus Bereits in der Nacht zum Samstag (01.07.23), kam es in der Fuldaer Innenstadt zu einer Schlägerei mit Messerstecherei. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 00.50 Uhr in der Karlstraße/Marktstraße. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinadersetzung zwischen einer 3- und 8 -köpfigen Personengruppe. Die 8- köpfige Tätergruppe ist bisher noch nicht ermittelt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten mehrere Personen in der Karlstraße in Streit, in deren Verlauf ein 22-jähriger Mann aus Alsfeld sowie ein 33-jähriger Mann aus Recklinghausen mittels eines noch unbekannten Stichwerkzeugs leicht und schwer verletzt wurden. Beide kamen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser und befinden sich in stabilem Zustand; der Alsfelder wurde bereits entlassen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe und Staatsanwaltschaft Fulda. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/1050 in Verbindung zu setzen.