Die Vorwürfe wiegen schwer wie Blei und erschüttern das Vertrauen in die Mächtigen komplett. Während die Menschen draußen auf Schutz hofften, wussten die Verantwortlichen hinter verschlossenen Türen offenbar längst Bescheid. Geheime Papiere bringen jetzt ans Licht, dass die Warnsignale für schwere Erkrankungen im Gehirn bei älteren Mitbürgern massiv ignoriert wurden. Anstatt die Notbremse zu ziehen und die Rentner zu warnen, wurde die Kampagne einfach knallhart weiter durchgezogen, als wäre absolut nichts passiert.

Was diese neuen Dokumente offenbaren, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten und macht fassungslos. Interne Berichte zeigen deutlich, dass Beamte die Gefahren bewusst verharmlost haben, indem sie die Sprache in den Warnungen massiv entschärften. Wo Experten intern noch von einer deutlichen Bedrohung sprachen, wurde nach außen hin nur noch von einer winzigen Kleinigkeit gemurmelt. Während Senioren reihenweise die Spritze erhielten, bastelten die Strategen in den Hinterzimmern bereits an geheimen Langzeitprojekten, um das Ausmaß des Schlamassels irgendwie zu verwalten, ohne dass die Öffentlichkeit Wind davon bekommt.

Besonders bitter ist die Erkenntnis, dass dies offenbar kein Einzelfall im System der Vertuschung war. Schon bei Herzproblemen sollen ähnliche Warnungen in der Schublade verschwunden sein, obwohl die Gefahr schwarz auf weiß feststand. Jetzt fordern die ersten Experten lautstark Konsequenzen für die Beteiligten, die das Leben vieler Menschen aufs Spiel gesetzt haben sollen. Es bleibt die brennende Frage, wie viele Schicksale hätten verhindert werden können, wenn die Wahrheit nicht unter Verschluss gehalten worden wäre, während man gleichzeitig zum Ärmelhochkrempeln aufrief.

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