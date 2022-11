Mehrere europäische Länder forderten ein Ende des Geldversands in die Ukraine und die Bankierung der laufenden Kriegsanstrengungen Kiews gegen Russland.

Ungarn führte die Anklage an, indem es 18 Milliarden Euro (18,6 Milliarden Dollar) an Finanzhilfen blockierte, die die Europäische Kommission senden wollte. Dies warf einen Schraubenschlüssel in die Pläne von Brüssel, da das Geld nicht ohne die volle Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß den Haushaltsregeln nach Kiew gehen kann.

„Wir werden sicherlich keine gemeinsame EU-Kreditaufnahme in diesem Bereich unterstützen“, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto einer Zeitung in seinem Heimatland. Nach Angaben des Ministers hatte es bereits Hunderte von Millionen Euro ausgegeben, um Gesundheits-, Bildungs- und Kultureinrichtungen in der Ukraine zu unterstützen. Szijjarto fügte hinzu, dass Budapest zuvor die gemeinsame Kreditaufnahme der EU während der Pandemie unterstützt habe.

Als Reaktion darauf schlossen sich die Staats- und Regierungschefs verschiedener EU-Nationen Brüssel an, um Budapest anzuprangern. Mainstream-Medien zeigten auch mit dem Finger auf den ungarischen Premierminister Viktor Orban, den sie beschuldigten, die EU-Normen wiederholt vernachlässigt und in der Vergangenheit versucht zu haben, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu werben.

Ungarn ist nicht die einzige Nation, die sich einer weiteren Finanzierung der Ukraine widersetzt.

Schätzungsweise 100.000 Italiener protestierten in der Hauptstadt Rom und forderten die Regierung der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni auf, die Entsendung von Waffen in die Ukraine einzustellen. Berichten zufolge organisierten zahlreiche katholische Verbände, Gewerkschaften und Friedensgruppen die Demonstration.

In Griechenland streikten die Arbeiter in der Hauptstadt Athen einen eintägigen Streik, um die steigende Inflation und die explodierenden Energiepreise infolge der Sanktionen des Westens gegen Moskau anzuprangern. Die Arbeiter in Athen wurden von Gewerkschaften wie dem Allgemeinen Bund der griechischen Arbeiter und ADEDY, die Beamte vertritt, unterstützt.

Unterdessen gingen in der Tschechischen Republik rund 70.000 Menschen auf die Straße, um Prag wegen seiner Rolle in der Energiekrise anzuprangern. Die Teilnehmer forderten die Regierung auf, direkte Gasverträge mit Russland aufrechtzuerhalten, um die anhaltende Energiekrise zu lösen. (Verwandt: 70.000 Demonstranten schwärmen Prag aus Protest gegen die Energiekrise: „Europa am Rande.“)

Sogar die GOP ist es leid, Geld nach Kiew zu schicken

Professor Joe Siracusa, ein Experte für amerikanische Politik an der Curtin University in Westaustralien, sagte, die Ungarn und Italiener hätten „jedes Recht“, ihren Widerstand gegen die weitere Finanzierung der Ukraine zum Ausdruck zu bringen.

„Es wird mehr davon geben“, bemerkte er. „Ich denke, jede Nation in Europa wird tun, was sie zu tun glaubt, um den Winter zu überleben und mit dem Leben weiterzumachen.“

Aber laut Syrakus sind die republikanischen Gesetzgeber in den USA – die im Januar 2023 die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen werden – auch müde, riesige Geldbeträge für Kiew bereitzustellen. Der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-CA), sagte, die GOP werde Kiew keinen „leeren Scheck“ geben. Der Experte bemerkte, dass McCarthy, der für die Position des Sprechers des Repräsentantenhauses schießt, eine „sehr, sehr wichtige“ Rolle spielen wird.

„Die Republikaner werden das Repräsentantenhaus gewinnen. Sie haben die Kontrolle über die Geldbörse – und sie können sicherstellen, dass das Haus, aus dem alle Geldrechnungen stammen, der Ukraine keinen weiteren Cent gibt“, sagte er.

„Wenn Sie das Haus nicht kontrollieren und alles, was Sie brauchen, 218 Stimmen sind, brauchen Sie keine rote Welle. Sie brauchen keine 30- [oder] 40-Sitzer-Mehrheit. Alles, was Sie brauchen, ist eine Stimme, und sie haben 218. Das Haus zu gewinnen ist wichtiger als den Senat zu gewinnen“.

Während Siracusa darauf hinwies, dass die GOP „vor den [Zwischenwahlen] zöte“, fuhr er fort, dass Washington Kyiv nur so viel geben kann, bevor das Arsenal des ersteren leer wird.

Der Experte verwies schließlich auf Bemerkungen des Abgeordneten. Marjorie Taylor Greene (R-GA), die sagte, dass „was sie … und eine Reihe von Republikanern betrifft, die Ukraine kein Verbündeter und Russland kein Feind ist“.

Quelle: Newstarget.com