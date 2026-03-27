SCHMUTZ-SCHLACHT BEI DEN ULMENS: JETZT PACKT SEIN ANWALT AUS!

Der Rosenkrieg zwischen Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes erreicht einen neuen, hässlichen Höhepunkt! Nachdem tagelang nur von schweren Anschuldigungen gegen den beliebten Schauspieler die Rede war, bricht seine Seite nun das Schweigen. Es ist ein juristischer Paukenschlag, der das Bild der vermeintlich heilen Promi-Welt endgültig in Trümmer legt. Während sie sich als Opfer inszeniert, schießen seine Anwälte scharf zurück und rücken die dramatischen Ereignisse in ein völlig anderes, düsteres Licht.

Die Vorwürfe rund um mysteriöse Videos werden von der Verteidigung des TV-Stars mit aller Härte abgeschmettert. Laut den Juristen hat der Künstler niemals gefälschte Filmaufnahmen seiner Ex-Partnerin oder anderer Personen erstellt oder gar in Umlauf gebracht. Die Gegenseite betont mit Nachdruck, dass diese Behauptungen jeglicher Grundlage entbehren und in der aktuellen öffentlichen Debatte über moderne Internet-Kriminalität schlichtweg nichts zu suchen haben. Es ist ein Befreiungsschlag gegen die Gerüchteküche, der klarmachen soll, dass hier mit unfairen Mitteln gekämpft wird.

Doch am heftigsten kracht es beim Thema Gewalt: Die Schilderungen über eine Verhaftung auf der Urlaubsinsel Mallorca lesen sich wie ein Krimi-Drehbuch. Während sie von massiven körperlichen Übergriffen spricht, behauptet sein Team nun, dass auch sie von der spanischen Polizei abgeführt wurde. Ein angeblicher Kratzer am Hals des Schauspielers soll der Beweis dafür sein, dass die Beamten vor Ort von gegenseitigen Handgreiflichkeiten ausgingen. Die Antwort der Moderatorin ließ nicht lange auf sich warten: Fassungslos und unter Tränen wehrt sie sich in den sozialen Netzwerken gegen diese Darstellung und spricht von Hämatomen am ganzen Körper, die medizinisch dokumentiert seien. Der Kampf um die Wahrheit ist nun endgültig zu einem schmutzigen Krieg der Worte geworden.

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