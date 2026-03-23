SCHOCK-ATTACKE AM RADWEG! SENIORIN STELLT WILDPINKLER – UND WIRD BRUTAL ZUSAMMENGESCHLAGEN!

Klingenberg in Bayern wird zum Schauplatz eines unfassbaren Gewalt-Ausbruchs: Eine ältere Frau ist mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie am Radweg einen Mann dabei beobachtet, wie er sich schamlos erleichtert. Was als höflicher Hinweis gedacht war, endet in einem Albtraum. Die Seniorin spricht den Mann ruhig an und bittet ihn, sich künftig einen diskreteren Ort zu suchen. Doch statt Einsicht folgt pure Eskalation – und plötzlich schlägt die Situation komplett um.

Der Mann reagiert aggressiv, bedroht die Frau zunächst und geht dann brutal auf sie los. Mit Schlägen und Tritten attackiert er die wehrlose Seniorin, die verzweifelt versucht, sich zu schützen. Ein Moment, der zeigt, wie schnell aus einer alltäglichen Begegnung blanke Gewalt werden kann. Trotz ihres Mutes und ihrer Gegenwehr erleidet die Frau Verletzungen – ein schockierender Angriff mitten am helllichten Tag auf einem eigentlich sicheren Radweg.

Erst als die Frau laut um Hilfe schreit, lässt der Täter von ihr ab. Doch anstatt sich seiner Tat zu stellen, ergreift er die Flucht. Auf seinem Fahrrad verschwindet er in Richtung Miltenberg. Passanten eilen herbei, kümmern sich um die verletzte Seniorin – doch den Angriff selbst hat niemand direkt beobachtet. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und bittet dringend um Hinweise. Die Frage bleibt: Wer ist der brutale Angreifer vom Radweg?

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