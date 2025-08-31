+++ SCHOCK-FUND IN SHISHA-BAR +++Mann bricht zusammen – LEICHE IN HAMBURGER BAR GEFUNDEN! Mordkommission ermittelt!

Hamburg – Schockmoment mitten im laufenden Betrieb! In einer beliebten Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Barmbek ist am späten Samstagabend ein Mann (34) plötzlich zusammengebrochen – jede Hilfe kam zu spät. Gäste riefen sofort den Notruf, doch der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Was zunächst wie ein tragischer medizinischer Notfall aussah, hat nun eine neue Wendung genommen: Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen!

Denn: Laut Polizei wies der Körper des Toten ungeklärte Verletzungen auf. Auch die genaue Todesursache ist derzeit unklar – eine Obduktion soll nun Aufschluss geben. Die Ermittler sicherten in der Nacht zahlreiche Spuren und befragten Gäste sowie Angestellte der Bar.

Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber BILD: „Wir haben Hinweise, die eine Fremdeinwirkung nicht ausschließen. Die Mordkommission wurde vorsorglich eingeschaltet.“

Die Shisha-Bar wurde noch in der Nacht geschlossen, Kriminaltechniker durchkämmten die Räumlichkeiten stundenlang. Die Identität des Toten ist inzwischen geklärt, es soll sich um einen polizeibekannten Mann mit Vorstrafen im Bereich Drogenhandel handeln.

War es ein Streit unter Kriminellen? Oder ein gezielter Mordanschlag mitten im laufenden Barbetrieb?

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet Zeugen, die am Abend in der Bar waren oder Hinweise geben können, sich zu melden.

Hamburg ist schockiert – was steckt hinter dem mysteriösen Tod in der Shisha-Bar?