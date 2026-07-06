SCHOCK-HAUSHALT! Klingbeil treibt uns mit irren Schulden in den Ruin – Zinsen fressen unser Geld bei lebendigem Leib!

Berlin – Das ist der blanke Wahnsinn mit unserem hart erarbeiteten Steuergeld! Die Bundesregierung von Schwarz-Rot hat jetzt den Haushalt für das kommende Jahr und den Finanzplan bis zum Ende des Jahrzehnts durchgewinkt. Während normale Bürger jeden Cent zweimal umdrehen müssen, entscheiden die da oben in aller Ruhe, wie unsere Milliarden verprasst werden. Und eines steht fest wie die Berliner Mauer: Ein riesiger Batzen geht nicht in Schulen, Straßen oder Krankenhäuser, sondern direkt in die Taschen der Banken – weil auf Deutschland ein gigantischer Schulden-Schock zurollt, der uns alle ächzen lässt.

Finanzminister Lars Klingbeil legt einen XXL-Haushalt hin, der weit über das hinausgeht, was die Staatskasse eigentlich hergibt. Statt zu sparen, soll alles mit noch mehr Steuern auf Genussmittel wie Zigaretten und Alkohol sowie vor allem mit neuen Mega-Schulden finanziert werden, die bis zum Ende des Jahrzehnts in schwindelerregende Höhen klettern. Das Problem wird dadurch nur schlimmer: Die Zinslast explodiert regelrecht, frisst schon bald unglaubliche Summen pro Tag und später sogar noch viel mehr – ein wahrer Minutentakt des Grauens, der dem Land die Luft abschnürt. Deutschland steckt tief in der Zins-Zange, wie Steuerzahlerbund-Präsident Reiner Holznagel warnt. Der Haushalt sei eine reine Mogelpackung, die Ausgaben steigen unaufhaltsam, gespart werde nirgends. Stattdessen würden die Bürger nicht entlastet, viele hätten bald weniger netto auf dem Konto als bisher. Geld, das dringend für Bildung, Infrastruktur, Gesundheit und Verteidigung gebraucht würde, verpufft einfach in Zinszahlungen.

Die Kritik prasselt von allen Seiten auf diese Schuldenorgie ein. Grünen-Haushaltspolitikerin Katharina Beck spricht von einer höchst problematischen und unverantwortlichen Entwicklung, die das Land in den Abgrund treibt. FDP-Chef Wolfgang Kubicki wirft Kanzler Friedrich Merz vor, sein Versprechen solider Staatsfinanzen komplett über Bord geworfen zu haben – er und Klingbeil versündigten sich mit dieser Politik an der Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Sogar aus den eigenen Reihen der Union kommt scharfer Protest: JU-Chef Johannes Winkel äußerte bei der CDU-Vorstandssitzung große Sorgen über die ständigen hohen Neuverschuldungen. Und während vom Arbeitsministerium unter Ministerin Bärbel Bas der größte Brocken des Steuer-Euros verschlungen wird, fließt ein beträchtlicher Teil in die Verteidigung – doch für die wirklich wichtigen Dinge bleibt am Ende viel zu wenig übrig. Die Ampel-Nachwehen und die aktuelle Koalition zeigen: Statt Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen, wird munter weiter auf Pump gelebt. Wann wacht Deutschland endlich auf, bevor der Schulden-Tsunami alles mitreißt?

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