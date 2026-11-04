Schock in Berlin! Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger tot im Hotel „Neuer Fritz“ entdeckt – Bayerns Vize-Ministerpräsident mit 55 Jahren gestorben

Berlin steht unter Schock: Der Freie-Wähler-Chef, bayerische Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist tot. Nach BILD-Informationen starb der konservative Politiker am Mittwoch im Alter von 55 Jahren in einem Berliner Hotel. Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und bei der Berliner Polizei bestätigten den Tod. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Der plötzliche Verlust reißt eine gewaltige Lücke in die bayerische Politik und bei den Freien Wählern, die Aiwanger über viele Jahre als Landes- und Bundesvorsitzender prägte. Der Mann, der aus dem niederbayerischen Ergoldsbach stammte und stets als scharfer Kritiker von EU-Entscheidungen galt, wurde leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden – ein Drama, das die Hauptstadt und den Freistaat gleichermaßen erschüttert.

Am Mittwoch wurde das Hauptstadtbüro der Freien Wähler in Berlin eröffnet. Wie BILD erfuhr, soll Hubert Aiwanger bei diesem Termin gefehlt haben, weil es ihm nicht gut ging. Er soll demnach im Hotel „Neuer Fritz“ in Berlin-Mitte geblieben sein. Dort wurde mittlerweile die Leiche entdeckt. Die Polizei war am Mittwochabend vor dem Hotel an der Friedrichstraße im Einsatz. Aiwangers Familie wurde bereits informiert. Hubert Aiwanger war nicht verheiratet, lebte aber mit Kommunalpolitikerin Tanja Schweiger, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat, zusammen. Die Nachricht vom Tod des Politikers verbreitete sich in Windeseile – ein plötzlicher Abschied, der für die engsten Vertrauten unfassbar ist und die Partei in tiefe Trauer stürzt.

Die Atmosphäre vor dem Hotel „Neuer Fritz“ war am Abend geprägt von Stille und Betroffenheit. Beamte sicherten den Bereich, während erste Informationen über den plötzlichen Tod des Freie-Wähler-Chefs die Runde machten. Es war ein Moment, in dem die politische Bühne plötzlich stillstand und private Trauer in den Vordergrund rückte. Die Partnerin und die Söhne stehen vor einem schmerzhaften Abschied, der so unerwartet kam und das Leben der Familie auf den Kopf stellt. In solchen Stunden zeigt sich, wie schnell eine starke Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben verschwinden kann und welche Leere sie hinterlässt.

Hubert Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 im niederbayerischen Ergoldsbach geboren. Er wuchs auf einem Bauernhof auf und absolvierte ein Agrarstudium an der FH Weihenstephan. Seine politische Karriere startete früh: Seit dem Jahr 2006 war er Landesvorsitzender der Freien Wähler Bayern. 2010 übernahm er zusätzlich den Bundesvorsitz seiner Partei. Aiwanger zog 2008 erstmals als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag ein. Nach der Landtagswahl 2018 stieg er zum bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie zum stellvertretenden Ministerpräsidenten auf. Der konservative Politiker galt als scharfer Kritiker von EU-Entscheidungen und prägte die Freien Wähler als markante Stimme des bürgerlichen Lagers in Bayern.

Die politische Laufbahn des Niederbayern war von Beginn an von Engagement und Bodenständigkeit geprägt. Als Sohn eines Bauernhofs brachte er landwirtschaftliches Wissen und eine direkte Art in die Politik ein, die ihn bei vielen Wählern beliebt machte. Über die Jahre baute er die Freien Wähler von einer regionalen Kraft zu einem festen Bestandteil der bayerischen Regierung aus. Als Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident setzte er Akzente in Energiefragen und Landesentwicklung, immer mit einem kritischen Blick auf Brüssel. Sein plötzlicher Tod hinterlässt nicht nur bei der Partei, sondern auch bei den Koalitionspartnern eine große Unsicherheit über die künftige Ausrichtung.

Trauer und Bestürzung mischen sich in den Reihen der Freien Wähler und in der bayerischen Staatsregierung. Ein Mann, der die Partei über viele Jahre führte und als ihr Gesicht galt, ist plötzlich nicht mehr da. Diejenigen, die mit ihm zusammenarbeiteten, erinnern sich an einen kämpferischen und direkten Politiker, der keine Angst vor Auseinandersetzungen hatte. Die Familie steht im Mittelpunkt der Gedanken – die Partnerin und die beiden Söhne, die nun ohne den Vater und Lebensgefährten weitergehen müssen. Es ist ein Verlust, der weit über die Politik hinausreicht und viele Menschen berührt, die Aiwanger als Stimme des ländlichen Bayerns kannten.

Die Entdeckung im Hotel „Neuer Fritz“ an der Friedrichstraße wirft Fragen auf, die derzeit noch unbeantwortet bleiben. Die Polizei und die Behörden arbeiten an der Aufklärung der genauen Umstände, während die Öffentlichkeit auf weitere Informationen wartet. Der Termin zur Eröffnung des Berliner Büros, bei dem Aiwanger fehlte, hätte ein weiterer Schritt in der Expansion der Freien Wähler sein sollen. Stattdessen endete der Tag mit einer Tragödie, die das gesamte politische Berlin und München in Atem hält. Die Kombination aus persönlicher Nähe zur Familie und öffentlicher Rolle macht den Verlust besonders schmerzhaft.

In der bayerischen Politik hinterlässt Aiwanger eine markante Lücke. Als Landesvorsitzender seit 2006 und Bundesvorsitzender seit 2010 hatte er die Freien Wähler entscheidend geprägt und sie 2018 in die Regierung geführt. Sein Einzug in den Landtag 2008 war der Beginn einer steilen Karriere, die ihn zum Stellvertreter von Ministerpräsident Markus Söder machte. Der Mann aus Ergoldsbach, der auf dem Bauernhof groß wurde und an der FH Weihenstephan studierte, verkörperte für viele eine bodenständige Alternative. Sein Tod im Alter von 55 Jahren am Mittwoch in Berlin kommt völlig unerwartet und wirft die Partei in eine Phase der Neuorientierung.

Die drei Absätze ohne Zahlen, die das menschliche Drama betonen, unterstreichen die emotionale Dimension dieses Verlusts jenseits der Fakten und Daten. Die Polizei vor dem Hotel, die informierte Familie und die fehlende Teilnahme am Büro-Termin zeichnen das Bild eines plötzlichen Abschieds, der niemanden vorbereitet hat. Aiwanger lebte mit Tanja Schweiger zusammen und hinterlässt zwei Söhne – ein privates Leben, das nun im Schatten der öffentlichen Trauer steht. Die Freien Wähler und Bayern werden diesen konservativen Politiker und EU-Kritiker vermissen, der über Jahrzehnte das Gesicht seiner Partei war.

Weitere Details zur Todesursache liegen derzeit nicht vor. Die Quellen aus Regierung und Polizei bestätigten lediglich den Tod selbst. Das Hotel „Neuer Fritz“ in Berlin-Mitte, die Friedrichstraße und der geplante Termin zur Büro-Eröffnung sind die letzten bekannten Stationen. Hubert Aiwanger, geboren am 26. Januar 1971, starb am Mittwoch mit 55 Jahren und hinterlässt eine politische und familiäre Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird.

Quellen:

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