Schock-Prozess in Gera: Lehrer (29) auf der Anklagebank – Richter schließt Öffentlichkeit sofort aus!

Gera / Neustadt an der Orla – Eklat beim Prozessauftakt am Landgericht Gera! Im vollbesetzten Gerichtssaal 103 drängten sich unzählige Jugendliche des Orlatal-Gymnasiums Neustadt an der Orla, um ihren einstigen Pädagogen Marc-Lucas T. (29) auf der Anklagebank zu sehen. Der Angeklagte versuchte noch, sein Gesicht hinter einer Akte vor den Blicken zu verbergen, doch die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen extrem schwer: Der neunundzwanzigjährige Mathematik- und Sportlehrer soll sich über einen Zeitraum von sieben Jahren, konkret von 2017 bis 2024, massiv an Schutzbefohlenen vergriffen haben.

Im Fokus der Anklage stehen schwerwiegende Grenzüberschreitungen gegenüber mehreren Heranwachsenden. Den Ermittlungen zufolge soll es zwischen dem Beschuldigten und einer Schülerin in zahllosen Fällen zu intimen Handlungen gekommen sein. Zudem wirft die Behörde dem Pädagogen vor, zwei weitere minderjährige Schülerinnen gegen deren Willen bedrängt und geküsst sowie eine vierte Jugendliche verbal massiv belästigt zu haben. Ein weiterer gravierender Anklagepunkt betrifft den Besitz sowie die Anfertigung heikler digitaler Bilddateien von Jugendlichen,die dem Angeklagten teils zugesandt oder von ihm selbst produziert worden sein sollen.

Für die zahlreich erschienenen Zuschauer und Medienvertreter nahm der Verhandlungstag jedoch ein abruptes Ende.Unmittelbar zu Beginn der Sitzung stellte die rechtliche Vertretung der Nebenklage einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit, um die Persönlichkeitsrechte und die Intimsphäre der minderjährigen Hauptzeugin zu schützen, die den Fall überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte. Der Vorsitzende Richter Harald Tscherner gab diesem Antrag ohne Zögern statt. Sämtliche Besucher mussten den Saal sofort räumen, sodass sowohl die Verlesung der Anklage als auch eine angekündigte umfassende Aussage des Angeklagten hinter verschlossenen Türen stattfanden.

Abseits des Geschehens im Gerichtssaal schilderten ehemalige Schüler die dramatische Stimmung an der Bildungseinrichtung. Der neunzehnjährige Ben D., der im vergangenen Jahr seine Reifeprüfung am Orlatal-Gymnasium in Thüringen ablegte und den Beschuldigten aus dem Unterricht in der elften und zwölften Klasse in den Fächern Mathematik und Sport kannte, berichtete vom totalen Vertrauensbruch. Demnach habe der Pädagoge, der seine Stelle an der Schule im Jahr 2019 antrat, zunächst als besonders nahbarer, freundlicher und verlässlicher Ansprechpartner gegolten.

Doch die Fassade bröckelte gewaltig, als immer hartnäckigere Gerüchte über unangemessene Verhältnisse zu Schülerinnen die Runde machten. Diese Spekulationen erhielten zusätzliche Nahrung, als der Pädagoge im Unterricht offen über private Partys in Neustadt und der Umgebung prahlte, an denen auch Jugendliche des eigenen Gymnasiums teilgenommen hatten. Das Verhalten des Lehrers wurde schlagartig zum dominierenden Gesprächsthema in den Klassenräumen und bei den Familien, wodurch das gesamte Umfeld den Pädagogen plötzlich mit völlig anderen Augen sah.

Der entscheidende Schlag der Behörden folgte schließlich im Herbst des vergangenen Jahres: Anfang November 2025 klickten direkt auf dem Gelände des Gymnasiums die Handschellen, als Einsatzkräfte Marc-Lucas T. vorläufig festnahmen. Seit diesem Tag sitzt der Neunundzwanzigjährige ununterbrochen in Untersuchungshaft. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stießen die Fahnder zudem auf brisante Spuren, die auf mögliche weitere Verdachtsfälle in Wittenberg, Berlin sowie Jena hindeuten.

Hinsichtlich der drohenden Konsequenzen machte der Vorsitzende Richter Harald Tscherner bereits eine unmissverständliche Ansage. Sollte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis zu den Hauptvorwürfen ablegen, steht nach Einschätzung der Kammer eine Haftstrafe von bis zu siebeneinhalb Jahren im Raum. Dem Beschuldigten wurde nun Bedenkzeit eingeräumt, um über eine entsprechend erweiterte Aussage zu entscheiden. Für die weitere Beweisaufnahme hat das Landgericht Gera bislang neun weitere Verhandlungstage angesetzt, bevor Anfang Februar 2027 das endgültige Urteil fallen soll.

Quellenangaben:

Landgericht Gera – Prozessberichterstattung zur Hauptverhandlung (Saal 103) Aussagen des Zeitzeugen Ben D. gegenüber Medienvertretern vor Ort Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Gera zum Verfahren gegen Marc-Lucas T.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24