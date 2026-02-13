SCHOCK-SKANDAL! DEUTSCHLAND VERSCHENKT 119 MILLIONEN EURO AN FREMDLÄNDER – WÄHREND UNSER VOLK BLUTET UND SCHUFTET!

BERLIN – Unglaublich, was da abgeht in den heiligen Hallen der Macht! Die Ampel-Regierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat im vergangenen Jahr mal eben 119 Millionen Euro Schulden an andere Länder erlassen – als ob wir hier zu Hause nicht schon genug am Rande des Abgrunds stehen! Das kommt ans Licht durch eine hammerharte Anfrage des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner, der die Regierung ordentlich in die Mangel nimmt. Seit dem Millennium-Wechsel haben wir insgesamt sage und schreibe 15,68 Milliarden Euro an Forderungen in den Wind geschossen! Und wisst ihr, was die anderen Staaten für uns tun? Gar nichts! Kein einziger Cent Schuldenverzicht für Deutschland seit 2000. Das ist doch der pure Wahnsinn – unser Geld fliegt raus, während wir hier Steuern zahlen bis zum Umfallen!Die fetten Brocken gehen an Länder, die uns nichts zurückgeben! Ägypten kassiert 55 Millionen Euro, Tunesien schnappt sich 30 Millionen, Indonesien freut sich über 24 Millionen, und sogar Guatemala und die Mongolei kriegen je 5 Millionen! Im Jahr davor, 2024, war noch Funkstille – keine neuen Geschenke. Aber jetzt? Volle Kanne!

Brandner, der scharfe Kritiker aus der AfD, rastet total aus: „Während die Regierung hunderte Milliarden neue Schulden aufnimmt und das als ‚Sondervermögen‘ verbrämt, predigt der Kanzler uns, wir sollen mehr arbeiten für unseren Wohlstand!“ Und dann das: Über 100 Millionen im letzten Jahr verschenkt! „Das ist ein politischer Offenbarungseid!“, donnert Brandner. Wer zu Hause spart und draußen verzichtet, hat den Kompass verloren! Die Regierung ignoriert die eigenen Leute – stattdessen fließt Kohle nach Afrika, Asien und Lateinamerika. Skandal pur!Aber das ist noch nicht alles, Leute! Schaut euch die Top-Gewinner an: Der Irak hat den Jackpot geknackt mit 4,7 Milliarden Euro seit 2000! Nigeria folgt mit 2,4 Milliarden, Kamerun mit 1,4 Milliarden. Insgesamt 52 Länder haben wir mit Abkommen beglückt – und was haben wir davon? Null! Während Rentner frieren und Familien kaum über die Runden kommen, wirft Scholz unser hart erarbeitetes Geld aus dem Fenster. Experten warnen: Das schwächt Deutschland! Brandner hat recht – falsche Prioritäten! Die Regierung belehrt uns über Sparen, aber selbst? Großzügig bis zum Gehtnichtmehr! Und wisst ihr, warum? Weil sie die Welt retten wollen, auf unsere Kosten! Das muss aufhören, sofort!Stellt euch vor: Hier zu Hause explodieren die Energiepreise, die Inflation frisst die Löhne auf, und die Ampel macht neue Mega-Schulden – über 100 Milliarden allein für Klima und Verteidigung! Aber für Ägypten & Co. ist immer was drin.

Brandner haut drauf: „Der Kanzler sagt, wir müssen mehr schuften – und verschenkt gleichzeitig Milliarden!“ Das ist Heuchelei hoch zehn! Denkt mal drüber nach: Seit 2000 haben wir 15,68 Milliarden vergeben, ohne dass uns je einer geholfen hat. Kein Wunder, dass die AfD an Boden gewinnt – die Leute haben die Nase voll von diesem Wahnsinn! Die Regierung sollte mal in den Spiegel schauen: Prioritäten setzen, für Deutschland zuerst!Die Liste der Begünstigten liest sich wie ein Weltreise-Katalog: Von Afrika über Asien bis Südamerika – alle kriegen was ab. Ägypten, das Land der Pyramiden, baut vielleicht neue mit unserem Geld! Tunesien, Indonesien – die lachen sich ins Fäustchen. Und wir? Wir zahlen die Zeche. Brandner nennt es einen „Offenbarungseid“ – und wie recht er hat! Während Scholz & Co. von Solidarität quatschen, leiden die Deutschen. Keine Schuldenvergebung für uns, aber für die Welt? Das stinkt zum Himmel! Die JUNGE FREIHEIT hat’s enthüllt, und wir bei BILD sagen: Genug ist genug! Fordert die Regierung zur Rechenschaft!Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Diese Politik macht uns schwach! Andere Länder nutzen uns aus, während wir bluten. Der Irak-Deal: 4,7 Milliarden – das sind Summen, die hier für Schulen, Krankenhäuser oder Straßen reichen würden! Nigeria, Kamerun – Milliarden fließen weg. Und die Mongolei? 5 Millionen für Nomaden? Lächerlich! Guatemala dasselbe. Brandner warnt: „Spareifer im Inland, Verschwendung im Ausland!“ Die Ampel ignoriert das Volk. Zeit für einen Wechsel?

Die Wähler werden’s richten!Aber lasst uns tiefer graben: Seit der Jahrtausendwende 52 Abkommen – das ist eine Orgie der Großzügigkeit! Kein Land hat uns je entlastet. Scholz predigt Arbeit, aber vergibt Forderungen. Hypokrisie! Brandner: „Verliert das Gespür für Prioritäten!“ Richtig! Deutschland zuerst – das sollte das Motto sein. Stattdessen: Weltretter auf Pump. Die Konsequenzen? Höhere Steuern, weniger Wohlstand. Die AfD ruft zur Vernunft – hört endlich hin!Und jetzt der Hammer: Im Jahr 2025 allein 119 Millionen! Das sind fast 120 Millionen – weg! Während wir Corona-Nachwehen spüren, Ukraine-Kosten stemmen. Die Regierung: „Sondervermögen“ – ha! Neue Schulden, alte Tricks. Brandner entlarvt’s: „Beschönigung!“ Die Wahrheit schmerzt, aber BILD sagt sie laut: Stoppt den Wahnsinn! Keine Geschenke mehr an Fremde, kümmert euch um uns!Stellt euch die Gesichter vor: In Ägypten feiern sie, in Tunesien jubeln sie – dank deutschem Steuergeld! Indonesien, Guatemala, Mongolei – alle profitieren. Und wir? Wir hören: „Mehr arbeiten!“ Scholz‘ Worte hallen hohl. Brandner: „Politischer Offenbarungseid!“ Ja! Die Ampel versagt. Zeit für harte Fakten: 15,68 Milliarden seit 2000 – eine Schande!Zum Abschluss: Das muss ein Ende haben! Die Regierung wacht auf – oder das Volk wählt ab. Brandner hat den Finger in die Wunde gelegt. BILD steht hinter dem Volk: Deutschland verdient Besseres! Keine Milliarden-Geschenke mehr!