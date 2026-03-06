SCHOCK-STUDIE: JUNGE MÄNNER der Gen-Z WOLLEN DIE BRAVE HAUSFRAU ZURÜCK!

Früher war alles besser? Von wegen! Während unsere Opas die Gleichberechtigung feierten, träumt die Jugend plötzlich wieder von Herd, Heimchen und hartem Regiment. Eine neue weltweite Untersuchung enthüllt jetzt das gruselige Weltbild der Generation Z – und zeigt, dass ausgerechnet im Internet-Zeitalter das tiefste Mittelalter in die Köpfe der jungen Männer zurückkehrt.

Gehorsam-Schock: Wenn der Ehemann zum Bestimmer wird

In den heimischen Küchen wird zwar fleißig für die Kamera gelächelt, doch hinter der glänzenden Fassade der sozialen Netzwerke brodelt ein gefährlicher Trend zum Untertanen-Dasein. Während die Generation der Großeltern längst gelernt hat, dass Partnerschaft auf Augenhöhe stattfindet, fordern erschreckend viele junge Männer plötzlich wieder den absoluten Gehorsam der Ehefrau ein. Experten sehen die Schuld vor allem in den dunklen Ecken des Internets, wo radikale Meinungsmacher und hasserfüllte Botschaften als moderner Lifestyle verkauft werden. Diese digitale Giftmischung sorgt dafür, dass sich viele junge Kerle einreden, sie würden durch die Rechte der Frauen benachteiligt, und deshalb die alte Machtverteilung zurückwollen.

Neid am Zahltag: Wenn die Frau mehr verdient als der Mann

Die Angst vor dem starken Geschlecht sitzt bei den jungen Männern offenbar tief, besonders wenn es um den eigenen Geldbeutel und den sozialen Status geht. In vielen Ländern herrscht die absurde Meinung vor, dass eine Karriere der Ehefrau den häuslichen Frieden gefährdet, sobald sie mehr Gehalt nach Hause bringt als ihr Gatte. Während die älteren Herren solche Situationen meist mit Gelassenheit nehmen, fühlen sich die Jüngeren in ihrer Männlichkeit bedroht und sehen den Erfolg der Frauen als persönlichen Verlust. Diese Unsicherheit führt zu einer gefährlichen Rückkehr zu Rollenbildern, von denen wir eigentlich dachten, wir hätten sie längst in der Mottenkiste der Geschichte vergraben.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!