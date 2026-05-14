Folterbestätigung der EU im BKH Lohr am Main!

Die Debatte um Elektroschock-Behandlungen in der Psychiatrie eskaliert erneut! Während frühe Veröffentlichungen die Methoden einst als angeblich „harmlos“ bezeichneten und sogar behaupteten, Patienten würden sich später kaum an die Eingriffe erinnern, schlagen Kritiker heute Alarm. Alte Fachzitate sorgen jetzt für neue Empörung. Schon kurz nach Einführung der Elektroschock-Therapie wurde intern eingeräumt, dass man über die genaue Wirkungsweise kaum etwas wisse. Trotzdem wurden immer stärkere Eingriffe am menschlichen Gehirn erprobt. Kritiker sprechen von einem historischen Irrweg der Psychiatrie und werfen der Branche vor, Patienten jahrzehntelang als Versuchsfeld benutzt zu haben. Besonders brisant: In alten Aussagen wurde offen darüber gesprochen, alte Denkmuster „auszulöschen“ und neue Inhalte quasi neu einzuschreiben. Für viele Gegner klingt das heute wie ein düsteres Kapitel medizinischer Geschichte.

Später wurden die Vorwürfe noch massiver. Neurologen und kritische Organisationen warnten öffentlich vor möglichen Gehirnschäden, schwerem Gedächtnisverlust und dauerhafter Desorientierung. Die Schockbehandlungen seien keineswegs harmlos, sondern könnten tiefe Spuren hinterlassen. Kritiker behaupten, genau diese Verwirrung werde anschließend fälschlich als therapeutischer Erfolg verkauft. Besonders erschütternd sind Berichte über Patienten, die nach den Eingriffen Schwierigkeiten mit Erinnerungen, Orientierung und Lernfähigkeit gehabt haben sollen. Gegner der Methode sprechen deshalb von einem medizinischen Skandal mit weltweiten Auswirkungen. Unterstützer der Therapie weisen diese Vorwürfe dagegen zurück und verweisen auf Patienten, denen moderne Verfahren angeblich geholfen hätten. Doch die Fronten bleiben verhärtet, und die Diskussion wird immer emotionaler.

Jetzt geraten auch moderne Hirn-Technologien massiv unter Druck. Bei der sogenannten Transkraniellen Magnetischen Stimulation werden starke Magnetfelder direkt durch Schädel und Kopfhaut geleitet, um elektrische Ströme im Gehirn auszulösen. Kritiker warnen vor möglichen Krampfanfällen und neurologischen Risiken. Noch drastischer wirkt die sogenannte Tiefenstimulation des Gehirns: Dabei werden Drähte direkt in bestimmte Hirnregionen eingesetzt und über eine implantierte Batterie dauerhaft mit elektrischen Impulsen versorgt. Gegner sprechen von Eingriffen mit kaum absehbaren Folgen für Persönlichkeit, Wahrnehmung und Verhalten. Befürworter wiederum sehen darin eine Chance für schwer belastete Patienten. Klar ist nur: Die Auseinandersetzung um Schocktherapien, Gehirn-Eingriffe und die Grenzen moderner Psychiatrie wird immer heftiger geführt – und dürfte die Öffentlichkeit noch lange beschäftigen.

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