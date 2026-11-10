Symbolfoto – Bild KI-generiert

Rüsselsheim – Schon wieder fällt in der Opel-Stadt der Strom aus. Die Main-Spitze berichtet am Dienstag, 10. November 2026, von einem erneuten Ausfall in Teilen Rüsselsheims. Ein Leser schilderte uns den Vorfall als Ausfall in großen Teilen der Stadt; die Zeitung schreibt ausdrücklich nur von Teilen, nicht von einem flächendeckenden Blackout. Im frei lesbaren Vorspann heißt es, die Ursache seien diesmal nicht alte Kabel. Die genaue technische Erklärung, die Zahl der betroffenen Haushalte und der Zeitpunkt einer Wiederherstellung sind der freien Fassung nicht zu entnehmen. Eine öffentliche Pressemitteilung der Stadtwerke oder der Stadtverwaltung war am frühen Nachmittag auf deren Seiten nicht zu finden. Das heißt nicht, dass dem Netzbetreiber selbst keine Ursache vorläge – die Überschrift der Main-Spitze lautet sogar, die Ursache sei bekannt. Fest steht damit nur der erneute Ausfall, nicht die Behauptung, das Netz sei „kaputt gespart“ worden. Dieser Vorwurf ist eine politische Meinung, kein behördlich belegter Befund zu dem heutigen Ereignis.

Was ist am Dienstag also tatsächlich belegt? Die Main-Spitze und ihre Schwesterblätter Echo Online und Wiesbadener Kurier veröffentlichten um 14:00 Uhr einen kurzen Bericht des Autors Tobias Lorenz unter der Überschrift, die Ursache des erneuten Stromausfalls in Rüsselsheim sei bekannt. Der frei zugängliche Vorspann beschränkt sich auf wenige Sätze: Am Dienstag sei in Teilen Rüsselsheims der Strom ausgefallen, Erinnerungen an ähnliche Ereignisse der jüngeren Vergangenheit seien wach geworden, die Ursache seien diesmal jedoch nicht alte Kabel. Der Rest des Textes liegt hinter einer Bezahlschranke. Wer nur den Vorspann lesen kann, erfährt deshalb weder die konkrete Ursache noch die betroffene Straßenlage, die Dauer oder die Zahl der Haushalte. Eine Fotolegende im Vorspann spricht von einem Symbolfoto.

Ein Leserbericht ersetzt diese Lücken nicht. Die Schilderung, große Teile der Stadt seien ohne Strom, geben wir als Wahrnehmung eines Betroffenen wieder. Sie ist kein Nachweis für die geografische Ausdehnung. Solange Stadtwerke, Stadt, Feuerwehr oder Polizei keine eigene öffentliche Lage mitteilen, bleibt der nachprüfbare Kern der heutigen Meldung der Satz der Lokalzeitung: Es gab einen Ausfall in Teilen der Stadt, und nach dieser Darstellung waren alte Kabel diesmal nicht die Ursache. Ob die Stadtwerke die technische Erklärung intern bereits abschließend ermittelt haben, lässt sich aus dem Fehlen einer Pressemitteilung auf ihrer Seite nicht ableiten. Die Zeitung behauptet gerade, die Ursache sei bekannt – nur eben nicht in der frei lesbaren Kurzfassung.

Dieser Ausfall steht nicht isoliert da, und genau das macht die Aufregung verständlich. Er darf aber nicht mit den großen Störungen der vergangenen Jahre in einen Topf geworfen werden, als wäre die heutige Ursache schon damit erklärt. Im Juni 2025 und im Juni 2026 gab es in Rüsselsheim jeweils öffentlich dokumentierte, umfangreiche Versorgungsstörungen. Ihre von den Stadtwerken selbst genannten Gründe unterscheiden sich, und keiner dieser Gründe ist bislang als Erklärung für den 10. November 2026 belegt.

Zuerst der Juni 2025, klar getrennt: In jener Woche kam es zu mehreren großflächigen Stromausfällen, von den Stadtwerken später als die größten und umfangreichsten seit der Netzübernahme 2008 bezeichnet. Am folgenden Mittwoch jener Juniwoche teilten die Stadtwerke mit, um 11:00 Uhr sei es erneut zu einem großflächigen Ausfall gekommen. 2.500 Haushalte seien durch Umschaltungen seit 11:45 Uhr wieder versorgt, rund 2.000 Haushalte müssten sich darauf einstellen, auch in den nächsten fünf Stunden ohne Strom auszukommen. Betroffen waren demnach Haushalte im Stadtteil Dicker Busch, versorgt über 14 Trafostationen, unter anderem in der Käthe-Kollwitz-Straße, am Altenheim am Ostpark, im Wartburgweg, in der Brandenburger, Thüringer und Mecklenburger Straße, in der Paul-Ehrlich- und Georg-Ohm-Straße sowie über Stationen in der Virchowstraße und der Robert-Bunsen-Straße. Die nach rund 45 Minuten wieder angeschlossenen Haushalte lagen laut Stadtwerken in Haßloch-Nord und Haßloch.

Als unmittelbare Ursache nannten die Stadtwerke damals Kurzschlüsse an zwei Stellen der unterirdisch verlegten Leitungen. Der neuerliche Ausfall dürfe mit der Störung der vorigen Nacht zusammenhängen, die das Netz belastet habe. 18 Stationen konnten durch Umschaltungen verhältnismäßig schnell wieder in Betrieb genommen werden; bei den übrigen seien auch die Redundanzen betroffen gewesen, sodass schadhafte Stellen erst per Tiefbau freigelegt werden mussten. Die hessenschau berichtete am selben Tag, seit 11:00 Uhr seien rund 4.500 Haushalte betroffen gewesen, 2.500 davon nur rund eine Stunde, die übrigen 2.000 erst um 17:20 Uhr wieder am Netz. Wieder betroffen gewesen seien die Stadtteile Dicker Busch und Haßloch, außerdem eine Schule und ein Pflegeheim, das mit einem Notstromaggregat gestützt werden musste. Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) sagte dem Sender, zuerst müsse der Strom wieder fließen, danach hätten die Stadtwerke Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die spätere Ursachenanalyse zu jener Juniwoche 2025 lieferten die Stadtwerke gegenüber der Lokalpresse. Die Main-Spitze schrieb später, knapp drei Wochen nach den Ausfällen sei als Auslöser ein VPE-Mittelspannungskabel aus den 1980er-Jahren auf einer 280 Meter langen Strecke zwischen den Trafostationen Virchowstraße Nord und Sauerbruchstraße identifiziert worden; dort habe es vier Kurzschlüsse gegeben. Geschäftsführer Maik Landwehr kündigte an, diese Teilstrecke komplett zu erneuern. Der Kabeltyp gelte als schadensanfällig und werde nicht mehr verbaut, sei aber im Netz gewesen, das die Stadtwerke 2008 vom Überlandwerk Groß-Gerau übernommen hatten. Den allergrößten Teil habe man im Zuge von Modernisierungen bereits ausgetauscht; neben den 280 Metern seien damals noch vier Kilometer dieses zwischen 1981 und 1985 verlegten Typs im gesamten städtischen Stromnetz vorhanden gewesen. Landwehr sprach von einer Verkettung seltener Umstände, weil auch Redundanzen betroffen gewesen seien.

In der Spitze nannten Zeitungen unterschiedliche Größenordnungen. Die Main-Spitze schrieb von bis zu 10.000 betroffenen Haushalten, die Frankfurter Rundschau berichtete von etwa 8.000 Haushalten, darunter einem Pflegeheim. Diese Differenz ist nicht von uns zu schlichten; sie zeigt, wie vorsichtig Zahlen aus jener Woche zu behandeln sind. Zugleich zitierte die Rundschau Landwehr mit Kennzahlen der Bundesnetzagentur: In Rüsselsheim falle der Strom im Jahresdurchschnitt sechs Minuten pro Einwohner aus, der Bundesdurchschnitt habe 2023 bei zwölf Minuten gelegen. Der Geschäftsführer wertete das als Zeichen für ein sehr stabiles Netz. Das ist kein Freibrief, aber es ist das Gegenteil eines amtlichen Befundes, das Netz sei generell heruntergewirtschaftet.

Ein Jahr später, im Juni 2026, folgte eine neue, ebenfalls gut dokumentierte Großstörung – mit einer anderen von den Stadtwerken genannten Ursache. In ihrer ersten Lagebeschreibung vom 26. Juni 2026 schrieben die Stadtwerke: Am Donnerstagabend gegen 23:40 Uhr sei es zunächst im Stadtteil Ramsee zu einer Versorgungsstörung gekommen, in der Folge auch in der A-Siedlung, in der Innenstadt und in Haßloch. Insgesamt seien zeitweise rund 2.000 Haushalte ohne Strom gewesen. Nach damaligem Kenntnisstand führten mehrere nahezu zeitgleich auftretende Defekte an Kabelverbindungsmuffen zu einer außergewöhnlichen Kettenreaktion. Die außergewöhnlich hohen Temperaturen und die hohe Stromnachfrage – unter anderem durch das zeitgleich stattfindende WM-Spiel, durch Fernseher, Ventilatoren und Klimageräte – hätten das Netz stark belastet. Zunächst wurden acht beschädigte Kabelmuffen genannt. Rund 50 Einsatzkräfte arbeiteten an 22 Netzstationen, unterstützt von der ESWE Versorgungs AG Wiesbaden und den Mainzer Netzen; drei Notstromaggregate kamen zum Einsatz. Die eigentliche Großstörung sei nach rund zwei Stunden behoben gewesen. Stand 19:00 Uhr am Freitag, 26. Juni, seien alle Bürgerinnen und Bürger wieder versorgt gewesen; die vollständige Redundanz sollte danach wiederhergestellt und die beschädigten Muffen bis Samstagabend ausgetauscht werden. Die Stadt selbst übernahm diese Mitteilung auf ihrer Presse-Seite.

In einer späteren Bilanz der Stadtwerke vom 29. Juni 2026 hieß es, die Versorgung sei wieder vollständig hergestellt, bekannte Schadensstellen seien repariert, die Ursachenanalyse dauere an. Während der Reparaturen habe es vereinzelt weitere kurze Unterbrechungen gegeben. Ein längerer Ausfall sei am Sonntag hinzugekommen, weil es an einer Baustelle einen Kurzschluss gegeben habe; betroffen gewesen seien der Dicke Busch, Haßloch und Haßloch Nord, der Waldweg und die Straße An den Weiden. Alle diese Ausfälle seien innerhalb von zweieinhalb Stunden wieder in Ordnung gebracht worden. Geschäftsführer Landwehr kündigte eine transparente technische Aufarbeitung an und erinnerte zugleich an die Stromausfälle des Vorjahres.

Im August 2026 legten die Stadtwerke öffentlich nach. Bei einem Bürgerdialog der Stadtwerke am 28. August 2026, den 60 Besucher vor Ort und rund 200 Menschen per Livestream verfolgten, sprach Netzleiter Hasan Omerovic von 13 ausgefallenen Verbindungsmuffen, insgesamt 16 seien ausgetauscht worden. Eine Messung während des Ausfalls habe in 60 Zentimetern Tiefe, wo viele Kabel liegen, nicht die erwarteten zehn, sondern 40 Grad ergeben. Deshalb verlege man das Netz seit einigen Jahren nach und nach in einem Meter Tiefe. Martin Heindl vom hessischen Landesverband des Verbands kommunaler Unternehmen nannte die Schadenskette außergewöhnlich und verwies zugleich darauf, dass deutsche Stromnetze im internationalen Vergleich sehr sicher seien. Geplant wurden unter anderem eine engere Rahmenvereinbarung mit Nachbar-Netzbetreibern und ein Projekt mit der Hochschule Rhein-Main.

Was folgt daraus für den 10. November 2026? Wiederholte Ausfälle in derselben Stadt sind ein Fakt. Die Ursachen der dokumentierten Vorjahre – ein alter, schadensanfälliger Kabeltyp im Juni 2025, hitzebelastete Verbindungsmuffen und hohe Last im Juni 2026, dazu ein baustellenbedingter Kurzschluss an einem der Folgetage – sind ebenfalls Fakten, aber sie sind die Erklärung jener Ereignisse, nicht automatisch die des heutigen. Die Lokalzeitung schreibt für den Dienstag ausdrücklich, diesmal seien es nicht alte Kabel. Einen behördlichen Nachweis, der heutige Ausfall gehe auf Sparpolitik, gestrichene Investitionen oder ein generell „marodes“ Deutschland zurück, liegt in den ausgewerteten öffentlichen Quellen nicht vor. Wer das Gegenteil behauptet, muss es belegen. Wer es bestreitet, ebenfalls: Dann gehören Investitionssummen, der Stand des Kabelaustauschs und die noch vorhandenen Altstrecken auf den Tisch. Beides ist Meinung oder Forderung, solange diese Zahlen öffentlich nicht vorliegen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn in derselben Stadt immer wieder das Licht ausgeht, fragen sich die Menschen zu Recht, ob an der vitalen Infrastruktur „kaputt gespart“ worden ist. Das ist keine gerichtsfeste Ursache für den heutigen Ausfall, sondern der Unmut, der sich aufstaut, wenn Kühlschrank, Ampel und Fahrstuhl nicht mehr selbstverständlich funktionieren. Wer Netze betreibt, sollte diesen Satz nicht als Beleidigung abtun, sondern als Auftrag: An der Lebensader einer Stadt darf nicht kleckerweise gewerkelt werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zur Meinung gehört deshalb die Forderung nach Klarheit. Die Stadtwerke haben nach früheren Störungen öffentlich erklärt, was schiefgegangen ist. Das verdient man auch diesmal – und dazu offene Angaben, was in den vergangenen Jahren tatsächlich in Leitungen, Muffen und Reserven gesteckt wurde. Wer „kaputt gespart“ zurückweisen will, muss die Investitionen offenlegen. Wer den Vorwurf teilt, ebenfalls. Dunkelfeld hilft niemandem, der im Treppenhaus steht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Was nicht geht, ist der bequeme Kurzschluss von gestern auf heute. Ein störanfälliger Kabeltyp in einem Sommer und überhitzte Verbindungsmuffen in einem anderen beweisen noch nicht, dass diesmal der Rotstift die Sicherung rausgeworfen hat. Die Lokalzeitung schreibt sogar, diesmal seien es nicht die alten Kabel. Trotzdem bleibt der Anspruch: Wiederholte Ausfälle sind ein Alarmsignal. Die Bürger dürfen verlangen, dass die Daseinsvorsorge nicht kaputt gespart wird – und dass das keine Floskel bleibt.

Was meinen Sie: Wird in Rüsselsheim an der Stromversorgung kaputt gespart – oder fehlt vor allem öffentliche Transparenz zur heutigen Ursache? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Main-Spitze: Erneuter Stromausfall in Rüsselsheim: Ursache ist bekannt (10.11.2026, 14:00 Uhr): https://www.main-spitze.de/lokales/kreis-gross-gerau/ruesselsheim/erneuter-stromausfall-in-ruesselsheim-ursache-ist-bekannt-6782660

Stadtwerke Rüsselsheim: Aktuelle Situation: Stromausfall in Rüsselsheim (26.06.2026): https://www.stadtwerke-ruesselsheim.de/de/Privatkunden/Presse/Presse-2026/Aktuelle-Situation-Stromausfall-in-Ruesselsheim.html

Stadtwerke Rüsselsheim: Erneuter Stromausfall in Rüsselsheim (25.06.2025): https://www.stadtwerke-ruesselsheim.de/de/Privatkunden/Presse/Pressearchiv-2025/Pressearchiv-2025/Erneuter-Stromausfall-in-Ruesselsheim.html

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