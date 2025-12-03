Schrumpf-Parlament, XXL-Kosten: Wie der Bundestag den Steuerzahler zum Narren hält

Berlin verkauft den verkleinerten Bundestag als großen Wurf für mehr Effizienz und weniger Kosten – doch auf den Rechnungen des Steuerzahlers sieht die Realität verheerend aus. Weniger Abgeordnete, aber ein Etat, der auf einen neuen Höchststand klettert: Der Haushalt des Parlaments rauscht in Richtung Milliardenmarke, während die Bürger gleichzeitig mit Sparappellen, Steuerdruck und Schuldenwarnungen bombardiert werden. Offiziell sollte die Reduzierung der Sitze ein Signal sein, dass auch die Politik „bei sich selbst anfängt“ – in Wahrheit wurde nur an den Stühlen gezählt, nicht an der Struktur gerüttelt. Die Zahl der Mandatsträger sinkt, doch der parallel aufgepumpte Finanzrahmen macht klar: Gespart wird überall, nur nicht dort, wo sich der Politikapparat selbst bedient.

Die wahren Kostentreiber sind längst nicht mehr die Diäten der Abgeordneten, sondern ein aufgeblähter Apparat von Mitarbeitern, Referenten und Verwaltungsstrukturen, der sich Jahr für Jahr weiter verselbstständigt. Für jeden einzelnen Parlamentarier stehen sechsstellige Budgets für persönliche Mitarbeiter bereit, dazu kommen tausende Beschäftigte in der allgemeinen Bundestagsverwaltung, deren Posten, Projekte und Privilegien kaum jemand von außen nachvollziehen kann. Büros bleiben unangetastet, Verwaltungsressorts werden nicht zusammengelegt, Doppelstrukturen nicht abgebaut – im Gegenteil: Mit jeder Wahlperiode kommen neue Gremien, neue Einheiten und neue Sonderstäbe hinzu. Während der Bürger glauben soll, ein „Schrumpf-Bundestag“ entlaste ihn, wächst hinter den Kulissen ein teures System, das vor allem sich selbst verwaltet und jede Kritik mit Verweis auf „Arbeitsfähigkeit der Demokratie“ abblockt.

Am Ende steht ein Parlament, das den eigenen Sparkurs predigt, aber nicht einmal im eigenen Haus ernsthaft ansetzt. Die Botschaft an die Bevölkerung ist fatal: Wenn weniger Abgeordnete am Ende mehr kosten, wirkt jede Reform wie reine Augenwischerei. Vertrauen in den Staat entsteht so nicht – im Gegenteil, der Eindruck verfestigt sich, dass es im politischen Betrieb längst nicht mehr um Effizienz und Verantwortung geht, sondern um die Pflege eines komfortablen Vollzeit-Biotops unter der Kuppel. Der sogenannte Schrumpf-Bundestag entpuppt sich als Etikettenschwindel: Nach außen kleiner, nach innen teurer, schwerfälliger und weiter entfernt vom Alltag jener Menschen, die all das mit ihren Steuern finanzieren müssen.