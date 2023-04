Schüsse aus Schreckschusswaffe lösen Polizeieinsatz aus!

In der Nacht vom 21.04. auf den 22.04.23 kam es in Weißenthurm zu einem größeren Polizeieinsatz. Durch mehrere besorgte Bürger wurden Schussabgaben vom Balkon eines Hochhauses gemeldet. Durch starke Kräfte wurde die Einsatzörtlichkeit aufgesucht. Aufgrund der Ausgangsmeldung wurde die Wohnung nach Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses durchsucht. Es konnten ein Luftgewehr, sowie eine Schreckschusswaffe und Silvesterknallkörper sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.