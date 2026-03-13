SCHÜSSE IM HERZEN VON NEUKÖLLN! BLUTDRAMA AUF DER KARL-MARX-STRASSE – POLIZEI JAGT DEN TÄTER

Berlin steht erneut unter Schock: Mitten am helllichten Tag fallen plötzlich Schüsse auf einer der belebtesten Straßen der Hauptstadt. Auf der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln entdecken Passanten einen schwer verletzten Mann auf dem Gehweg zwischen Thomasstraße und Werbellinstraße. Augenzeugen berichten von einer dramatischen Szene auf offener Straße, während Menschen hektisch ihre Telefone zücken und Polizei sowie Rettungskräfte alarmieren. Innerhalb kürzester Zeit heulen Sirenen durch den Kiez, Streifenwagen rasen heran, und Einsatzkräfte sperren den Tatort weiträumig ab. Auch Spezialkräfte des Landeskriminalamts, darunter Beamte der Aufklärungsstreife des MEK, reagieren sofort auf den Funkspruch und eilen zum Einsatzort.

Die Lage ist ernst: Der Mann liegt verletzt auf dem Gehweg, getroffen von Schüssen in den Beinen. Weil die Polizei schneller vor Ort ist als die Feuerwehr, handeln die Beamten sofort. Ohne zu zögern setzen sie den Verletzten in einen Streifenwagen und bringen ihn mit Blaulicht in ein Krankenhaus. Nach Angaben von Polizeisprecher Florian Nath handelt es sich um schwere Verletzungen, doch Lebensgefahr besteht nach ersten Erkenntnissen nicht. Dennoch sorgt der Vorfall für große Unruhe im Viertel, denn die Schüsse fallen mitten im dichten Stadtleben eines der bekanntesten Berliner Bezirke.

Während Ärzte im Krankenhaus um die Stabilisierung des Mannes bemüht sind, läuft draußen bereits die Fahndung auf Hochtouren. Die Polizei sucht nach dem oder den Tätern und befragt zahlreiche Zeugen, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben. Gleichzeitig sichern Ermittler Spuren am Tatort und werten Überwachungsvideos aus der Umgebung aus, die Hinweise auf den Ablauf der Tat liefern könnten. Noch ist unklar, was genau hinter dem Angriff steckt – doch eines steht fest: Wieder einmal erschüttert ein Gewaltakt die Hauptstadt und wirft neue Fragen zur Sicherheit auf Berlins Straßen auf.

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