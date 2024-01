Schüsse im Wertstoffhof Lennetal! 1 Toter und zwei schwer verletzte Personen!

Am Freitagnachmittag (19.01.2024) wurden in dem Gebäude eines Wertstoffhofs im Lennetal ein Mann durch Schussabgaben tödlich und zwei weitere Männer lebensgefährlich verletzt. Gegen 14.45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über Schussabgaben auf dem Gelände in der Tiegelstraße ein. Ersten Ermittlungen zufolge hat ein 77-jähriger Einzeltäter in einem Verwaltungsgebäude des Wertstoffhofs einen 54-jährigen Mann getötet und zwei weitere Männer (48 und 23 Jahre alt) lebensgefährlich verletzt. Polizeibeamte nahmen den 77-jährigen Mann vorläufig fest. Es geht keine weitere Gefahr für die Bevölkerung aus. Der 48-jährige Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zu der Motivlage des Täters und den weiteren Hintergründen der Tat hat eine Mordkommission der Polizei Hagen die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sen)