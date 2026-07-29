SCHÜSSE IN DER FUSSGÄNGERZONE! SUPERMARKTCHEF RINGT NACH BLUTIGEM ANGRIFF UM SEIN LEBEN – TÄTER AUF DER FLUCHT

Mitten am Morgen verwandelt sich die Solinger Innenstadt in einen Ort des Schreckens. Plötzlich sollen mehrere Schüsse gefallen sein, Passanten reagieren entsetzt und alarmieren umgehend die Polizei. Wenig später riegeln Einsatzkräfte den Bereich weiträumig ab, während sich dramatische Szenen am Tatort abspielen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll der Leiter eines türkischen Supermarktes Ziel des Angriffs geworden sein. Der Mann erlitt nach den vorliegenden Informationen lebensgefährliche Verletzungen und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Einschusslöcher an einer Hausfassade untermauern nach Angaben der Polizei den Verdacht, dass dort geschossen wurde. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar.

Unmittelbar nach den Schüssen begann eine groß angelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Nach bisherigen Informationen soll dieser allein gehandelt haben und unmittelbar nach der Tat geflüchtet sein. Zahlreiche Polizeikräfte durchkämmten die Umgebung und sicherten Spuren am Tatort. Gleichzeitig prüfen die Ermittler weitere mögliche Tatorte in der Nähe. Auch an einer Shishabar unweit des Supermarktes wird untersucht, ob dort ebenfalls Schüsse gefallen sein könnten. Vor dem Lokal bezogen Polizeistreifen Stellung, während Spezialisten den Bereich sorgfältig untersuchten. Die gesamte Innenstadt stand zeitweise unter dem Eindruck des laufenden Großeinsatzes.

Für die Menschen in Solingen bleibt die Tat ein erschütterndes Ereignis, das viele Fragen offenlässt. Warum der Supermarktchef angegriffen wurde und welches Motiv hinter den Schüssen steckt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck daran, den flüchtigen Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Gleichzeitig werden Zeugen befragt und sämtliche Spuren ausgewertet, um den genauen Ablauf der Tat zu rekonstruieren. Die Ermittlungen dauern an. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für einen möglichen Tatverdächtigen selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

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