SCHÜSSE IN DER NACHT! NOGO-Area BERLIN IM ANGST-MODUS – TÄTER FLIEHEN IM BMW DURCH DIE DUNKELHEIT

Schock mitten in der Hauptstadt! Kurz vor Mitternacht zerreißen laute Knallgeräusche die Stille in Berlin-Schöneberg – Anwohner schrecken aus dem Schlaf, Angst liegt in der Luft. Auf der Eberstraße bricht ein Mann plötzlich zusammen, getroffen von einer Kugel. Panik, Sirenen, Blaulicht! Augenzeugen berichten von mehreren Schüssen, die durch die Nacht hallten. Sekunden später flieht eine schwarz gekleidete Gestalt vom Tatort, sprintet zu einem wartenden BMW – dann gibt der Fahrer Gas und verschwindet mit quietschenden Reifen in der Dunkelheit. Zurück bleibt ein verletzter Mann auf der Straße – und ein Viertel im Ausnahmezustand.

Die Polizei reagiert sofort mit einem massiven Großaufgebot, sperrt die Gegend weiträumig ab und beginnt fieberhaft mit der Spurensicherung. Rettungskräfte kämpfen sich durch die Absperrungen, versorgen das Opfer noch vor Ort und bringen es anschließend ins Krankenhaus. Nach ersten Informationen wurde der Mann von mindestens einer Kugel getroffen, Lebensgefahr besteht offenbar nicht – doch der Schock sitzt tief. Zeitgleich läuft eine groß angelegte Fahndung nach dem flüchtigen Täter und dem BMW, der offenbar als Fluchtfahrzeug diente. Noch ist völlig unklar, was hinter dem Angriff steckt – gezielte Abrechnung oder eskalierter Streit?

Während die Ermittler im Dunkeln tappen, wächst die Sorge in der Stadt weiter. Immer häufiger fallen Schüsse, immer öfter werden Straßen zu Tatorten. Polizeigewerkschafter schlagen Alarm und sprechen von einem gefährlichen Trend, der sich Nacht für Nacht wiederholt. Die Forderungen werden lauter: mehr Überwachung, härteres Durchgreifen, konsequenter Kampf gegen illegalen Waffenbesitz. Für viele Berliner bleibt nach dieser Nacht vor allem eines zurück – das ungute Gefühl, dass die Gewalt längst Teil des Alltags geworden ist.

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