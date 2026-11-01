SCHÜSSE IN KÖLN: „NAPOLEON“ SOLL SCHÜTZEN GESCHICKT HABEN – LAUT BILD

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Köln – Schon wieder Schüsse in der Kölner Innenstadt! In der Nacht zu Freitag traf es ein Uhrengeschäft in der Apostelnstraße. BILD will wissen, wer dahinterstecken soll: ein international gesuchter Mann, den BILD als „Mafia-Boss“ mit dem Spitznamen „Napoleon“ bezeichnet. Er soll die Schützen geschickt haben. Wir haben die BILD-Darstellung mit den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Köln, mit KStA, EXPRESS, WDR, Rundschau, dänischen Behörden und einer Antwort der NRW-Landesregierung abgeglichen. Ergebnis: Für den Kölner Fall bestätigt keine deutsche Behörde diesen Verdacht.

Zuerst zu dem, was offiziell feststeht. Staatsanwaltschaft und Polizei Köln teilten am Freitag, 30. Oktober, um 10:49 Uhr mit: „Zwei Bauarbeiter alarmierten gegen 4 Uhr die Polizei, nachdem sie Schussgeräusche aus der Apostelnstraße gehört hatten. Einsatzkräfte stellten kurz darauf ein Einschussloch in der Fensterfront des Ladenlokals fest. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.“ Die Fahndung blieb ohne Erfolg, der oder die Täter sind flüchtig. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren, auch ein Diensthund war im Einsatz, Videoaufnahmen werden ausgewertet. Und: „Bezüge zu ähnlich gelagerten Straftaten werden durch die Kriminalpolizei geprüft.“ Laut WDR liegt das Geschäft an der Ecke Apostelnstraße / Große Brinkgasse. Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 229–0 entgegen.

Schon hier weicht BILD in Details ab. BILD schreibt, „ein Zeuge“ habe die Polizei alarmiert, und spricht von „Einschusslöchern“, in einer Bildunterschrift von „mindestens zwei frischen Einschusslöchern“. Polizei, EXPRESS und WDR nennen dagegen zwei Bauarbeiter als Zeugen und „ein Einschussloch“ in der Fensterfront. Ob es mehrere Treffer gab, hat die Polizei nicht mitgeteilt. BILD nennt außerdem den Namen des Geschäfts. Wir verzichten darauf, weil es sich um Opfer einer Straftat handelt.

Dann der Kern der BILD-Geschichte. BILD schreibt: „Hinter dem Angriff soll der türkische Mafia-Boss“ mit dem Spitznamen „Napoleon“ stecken, der „mit internationalem Haftbefehl gesucht“ werde. Er könnte „sogenannte Shooter beauftragt haben, um im Milieu verstrickte Geschäftsleute einzuschüchtern und offene Geldforderungen durchzusetzen“. BILD nennt den Mann mit vollem Namen und Alter und zeigt ein Foto. Wir nennen weder Namen noch zeigen wir ein Bild. Denn für den Kölner Fall gibt es keine öffentliche Bestätigung einer deutschen Behörde, dass gegen diesen Mann ermittelt wird. BILD räumt selbst ein: „Die Ermittlungsbehörden haben diese konkreten Vorwürfe bislang nicht öffentlich bestätigt.“ Bis zum Beweis des Gegenteils gilt die Unschuldsvermutung.

Was weiß man über den Mann, den BILD meint? In Dänemark ist ein Mann mit dem Namen und Alter, den BILD nennt, tatsächlich öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei Københavns Vestegn hatte im November 2019 Namen und Foto eines damals 30-jährigen Hells-Angels-Rockers veröffentlicht. Er werde verdächtigt, im Mai 2019 in Rødovre bei Kopenhagen einen 36-Jährigen aus dem Rockermilieu getötet zu haben. Laut der dänischen Zeitung Ekstra Bladet, die sich auf das Gerichtsprotokoll beruft, wurde er damals in Abwesenheit beschuldigt, zugleich ordnete das Gericht in Abwesenheit Untersuchungshaft an. Weil er sich nicht stellte, ging die Polizei mit Namen und Foto an die Öffentlichkeit. Seit Juni 2026 steht er zudem auf der Europol-Liste der meistgesuchten Personen Europas, gesucht von Dänemark wegen Mordes und schwerer Körperverletzung. Wichtig: Verurteilt ist er nach allen öffentlich zugänglichen Angaben nicht. Er ist ein Gesuchter, kein Verurteilter. Wenn BILD in früheren Berichten schrieb, er sei „nach einem Mord, den er in Dänemark beging“, geflohen, dann ist das eine Vorverurteilung.

Spannend ist ein Blick zurück ins Jahr 2024. Damals hatte BILD den Mann schon einmal mit Schüssen in Köln in Verbindung gebracht – mit Beinschüssen auf zwei Männer aus dem Drogenmilieu im März und Mai 2024. Die AfD-Landtagsfraktion fragte daraufhin bei der Landesregierung nach. Die Antwort vom 24. September 2024 (Drucksache 18/10780) ist eindeutig: Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln berichtete, Täter und „etwaige Auftraggeber“ hätten nicht ermittelt werden können. Und weiter: „Dem in der Antwort auf die Frage 1 bezeichneten Bericht zufolge liegen der Staatsanwaltschaft Köln – abgesehen von dem in den Fußnoten der Kleinen Anfrage zitierten Medienbericht – Erkenntnisse zu einem ‚Auftraggeber O‘ nicht vor.“ Ob sich daran inzwischen etwas geändert hat, ist öffentlich nicht bekannt.

Ähnlich zurückhaltend äußern sich die Behörden auch jetzt. Zur Schussserie auf Lokale in der Mittelstraße und in Rodenkirchen hatte BILD eine Verbindung ins Rockermilieu berichtet. Die Staatsanwaltschaft Köln wollte dies laut Kölnischer Rundschau „auf Anfrage nicht bestätigen“, so Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Die Ermittlungen dauerten an, die Verbindung zu weiteren Fällen werde geprüft, ebenso der Zusammenhang mit Erpressungsversuchen. Nach Informationen der Rundschau aus Ermittlerkreisen könnten Spielschulden eines Sohnes der betroffenen Gastronomenfamilie der Grund sein.

BILD geht weiter: Der Hintergrund soll eine Forderung über 300.000 Euro sein, der Vater soll nach BILD-Informationen bereits 100.000 Euro gezahlt haben und den Rest in Raten begleichen wollen. Diese Zahlen stammen allein von BILD, keine Behörde hat sie bestätigt. Auffällig: In einem weiteren BILD-Text, auf den BILD selbst verweist, ist von „21.000 Euro Wettschulden“ die Rede. Wie beides zusammenpasst, erklärt BILD nicht. Und noch ein Detail: BILD schreibt, in der Mittelstraße seien „innerhalb weniger Tage zwei Geschäfte getroffen“ worden. Laut KStA wurden in der Nacht zum 13. Oktober elf Schüsse auf zwei Filialen eines Modegeschäfts abgegeben, vier Tage später am 17. Oktober folgte ein Restaurant am Maternusplatz in Rodenkirchen. Ziel in der Mittelstraße war nach Ermittlerangaben laut Rundschau vermutlich nicht das Modegeschäft, sondern ein Lokal in der Passage.

Auch zum Uhrengeschäft in der Breite Straße, das nur wenige Hundert Meter entfernt liegt, gibt es offizielle Angaben. Am 21. Oktober gegen 3:50 Uhr fielen dort Schüsse. Zeugen sahen drei Personen auf E-Scootern flüchten, ein Mitarbeiter der Videoleitstelle verfolgte sie über die Hohenzollernbrücke nach Deutz. Streifenteams nahmen einen 18– und einen 42-Jährigen fest, bei dem Älteren wurde eine Schusswaffe sichergestellt. Laut Oberstaatsanwalt Bremer werden beiden Sachbeschädigung, Bedrohung und ein Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz vorgeworfen. Der 42-Jährige soll mit einer Maschinenpistole geschossen, der 18-Jährige gefilmt haben. Beide sitzen laut Rundschau in Untersuchungshaft und schweigen. Ein dritter Verdächtiger wird gesucht. Auch für diese beiden gilt die Unschuldsvermutung.

BILD schreibt, auf dieses Geschäft sei schon „dreimal“ geschossen worden, „einmal sogar aus einer Kalaschnikow“, und auch dahinter solle „Napoleon“ stecken. Dreimal stimmt: Laut Polizei und KStA wurde das Geschäft bereits im August zweimal innerhalb weniger Tage beschossen, am 21. Oktober zum dritten Mal. Eine „Kalaschnikow“ hat die Staatsanwaltschaft dagegen nicht genannt. Sie spricht von einer Maschinenpistole, der KStA von einer Maschinenpistole oder einem einklappbaren Schnellfeuergewehr. Dass die Staatsanwaltschaft Hintermänner vermutet, die Schutzgeld erpressen wollen, ist bestätigt. Wer diese Hintermänner sind, hat sie nicht gesagt.

Wie groß ist das Problem insgesamt? Laut Polizei Köln, zitiert vom KStA am 23. Oktober, wird seit Pfingsten in 34 Fällen von Schüssen, Brandsätzen oder Sprengstoffanschlägen auf Geschäfte und Wohnhäuser ermittelt, 24 Tatverdächtige wurden festgenommen. In einem neueren KStA-Text vom 30. Oktober ist bereits von 35 Fällen die Rede, der WDR titelt: „Über 20 Schüsse seit Mai“. Die Polizei betont: Nicht alle Taten gehören zusammen. Ein Sprecher sagte dem KStA, die ausführenden Schützen würden „durch die Hintermänner nahezu beliebig ausgetauscht“. Die Täter der oberen Ebenen beweiskräftig festzunehmen, „erfordert kleinteilige kriminalistische Arbeit“.

Und es gibt mehr als eine Spur. Nach KStA-Informationen aus Sicherheitskreisen führt ein Ermittlungsstrang zu den sogenannten „Daltons“, einer ursprünglich türkischen Gruppierung, die inzwischen vor allem aus Georgien operieren soll. Andere Spuren führen laut KStA in den Drogenhandel oder in die Rockerszene, in einzelnen Fällen kommen private Fehden in Betracht. Oliver Huth, NRW-Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, berichtet laut KStA von Recherchen der Täter über Internetauftritte und das Umfeld möglicher Opfer. Eine Forderung habe sinngemäß gelautet: „Die Straße hat entschieden, zahle 500.000 Euro.“ Betroffen seien in der Regel Geschäftsleute mit türkischen Wurzeln, die selbst nichts mit Kriminalität zu tun hätten. Der KStA betont ausdrücklich: Wer ein Geschäft betreibt und bedroht wird, ist deshalb nicht selbst Teil des Milieus. Das ist ein wichtiger Unterschied zu BILD, die von „im Milieu verstrickten Geschäftsleuten“ schreibt.

Der Hintergrund erinnert an den Kölner Drogenkrieg von 2024 mit Explosionen und Entführungen. Damals war rasch von der „Mocro-Mafia“ aus den Niederlanden die Rede. Laut KStA führten die Ermittlungen aber vor allem zu regionalen Drogenhändlern, die niederländische Täter angeworben hatten. Auslöser war der Raub von rund 350 Kilogramm Marihuana aus einem Depot in Hürth, Beteiligte wurden inzwischen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch in einem der Fälle von 2024 ging die Staatsanwaltschaft laut Landtagsantwort davon aus, dass die Täter aus den Niederlanden eingereist waren. Das Prinzip „Gewalt als Dienstleistung“ ist also nicht neu – neu ist, dass es nun Geschäftsleute mitten in der Innenstadt trifft.

Nicht jeder Schaden ist übrigens ein Anschlag. Erst vor wenigen Tagen waren in der Kölner Altstadt mehrere Schaufensterscheiben zu Bruch gegangen. Dabei handelte es sich laut Polizei, zitiert von EXPRESS, nicht um Schüsse, sondern um Sachbeschädigung durch Steine. Auch das zeigt, wie aufgeheizt die Lage in der Stadt ist – und wie schnell Gerüchte entstehen. Für die Berichterstattung heißt das: Jede neue Scheibe muss einzeln geprüft werden, bevor man sie einer Serie oder gar einem bestimmten Auftraggeber zuschreibt.

Was bleibt nach dem Abgleich? Gesichert ist: In Köln wird seit Monaten auf Geschäfte und Wohnhäuser geschossen, es gibt Festnahmen, die Staatsanwaltschaft vermutet in mehreren Fällen Auftragsgewalt und Erpressung. Gesichert ist auch: Ein Mann, den BILD „Napoleon“ nennt, wird von Dänemark wegen eines Tötungsdelikts gesucht. Nicht gesichert ist dagegen, dass dieser Mann irgendetwas mit den Schüssen in der Apostelnstraße, der Breite Straße oder der Mittelstraße zu tun hat. Dafür gibt es bislang nur die Informationen von BILD, deren Quellen BILD nicht offenlegt. Die Staatsanwaltschaft Köln hat sich dazu öffentlich nicht geäußert. Ob gegen ihn in Köln ermittelt wird, ist öffentlich nicht bekannt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man muss es BILD lassen: Ein Mafia-Boss mit Feldherren-Spitznamen, der aus der Ferne Schützen schickt, ist eine Geschichte wie aus einem Netflix-Drehbuch. Nur steht in einem Drehbuch am Ende, wer es war. In der Wirklichkeit sagt die Staatsanwaltschaft bislang nur, dass sie ermittelt – und das ist ein großer Unterschied.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer einen Menschen mit vollem Namen und Foto zum Drahtzieher einer Anschlagserie erklärt, sollte etwas mehr haben als anonyme Informationen. Die Unschuldsvermutung gilt auch für Männer, die man nicht mag, und auch für Männer, die woanders gesucht werden. Gerade bei so schweren Vorwürfen ist Zurückhaltung keine Schwäche, sondern Handwerk.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das eigentliche Skandalon ist ein anderes: Mitten in Köln wird nachts auf Geschäfte geschossen, und die Täter verschwinden auf E-Scootern. Die Geschäftsleute, die bedroht werden, brauchen Schutz und keine Schlagzeilen, die sie gleich noch selbst ins Milieu rücken. Hier sind Polizei und Justiz gefordert – und zwar mit Ergebnissen, nicht mit Vermutungen!

Haben Sie in der Nacht zu Freitag in der Kölner Innenstadt etwas beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei Köln unter 0221 229–0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de!

Quellen:

BILD – Wieder Schüsse in Köln: Mafia-Boss „Napoleon“ soll Schützen geschickt haben (30.10.2026): https://www.bild.de/regional/koeln/wieder-schuesse-in-koeln-mafia-boss-napoleon-soll-schuetzen-geschickt-haben-6ae456c0981b80c0b79868f5

Polizei Köln (Presseportal) – POL-K: 261030–1-K Schüsse auf Uhrengeschäft in Innenstadt – Polizei fahndet nach Täter (30.10.2026, 10:49 Uhr): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6380910

Polizei Köln (Presseportal) – POL-K: 261021–1-K Schüsse auf ein Uhrengeschäft in der Innenstadt – Polizei nimmt zwei Verdächtige fest (21.10.2026): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6375284

Kölner Stadt-Anzeiger – Gewalt auf Bestellung: Wieder Schüsse in der Kölner Innenstadt (30.10.2026): https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/gewalt-auf-bestellung-wieder-schuesse-in-der-koelner-innenstadt-1406202

Kölner Stadt-Anzeiger – Schuss-Serie in Köln: Polizei zählt 34 Fälle und 24 Festnahmen (23.10.2026): https://www.ksta.de/koeln/schuss-serie-in-koeln-polizei-zaehlt-34-faelle-und-24-festnahmen-1401227

Kölner Stadt-Anzeiger – Erneut Schüsse auf Geschäft in Kölner Innenstadt abgegeben (21.10.2026): https://www.ksta.de/koeln/erneut-schuesse-auf-geschaeft-in-koelner-innenstadt-abgegeben-1399932

Kölnische Rundschau – Spielschulden als Motiv hinter Schüssen auf Restaurants vermutet (23.10.2026): https://www.rundschau-online.de/koeln/schuesse-auf-koelner-restaurants-spielschulden-als-motiv-vermutet-1401666

EXPRESS – Uhrengeschäft in der Apostelnstraße: Wieder Schüsse in der Kölner Innenstadt (30.10.2026): https://www.express.de/koeln/uhrengeschaeft-apostelnstrasse-wieder-schuesse-in-koelner-innenstadt-1405865

WDR – Über 20 Schüsse seit Mai: In Köln hat es schon wieder geknallt (30.10.2026): https://www1.wdr.de/nrw/koeln/schuesse-apostelnstrasse-koelner-innenstadt-100.html

Landtag NRW – Drucksache 18/10780, Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 4347 (24.09.2024): https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-10780.pdf

Københavns Vestegns Politi – Rocker efterlyses for drab (26.11.2019): https://politi.dk/koebenhavns-vestegns-politi/efterlyste-og-savnede-personer/rocker-efterlyses-for-drab/2019/11/26

Europol – Europe’s Most Wanted (Eintrag vom 17.06.2026): https://eumostwanted.eu/

Ekstra Bladet – Politiet: Hells Angels-rocker efterlyses for drab (2019): https://ekstrabladet.dk/krimi/politiet-hells-angels-rocker-efterlyses-for-drab/7888639

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