SCHÜSSE, SEX-DELKTE UND TAUSENDE UNGEKLÄRTE VERBRECHEN! BERLINS KRIMI-STATISTIK! SCHUSSWAFFEN-SCHOCKT TROTZ RÜCKGANG BEI STRAFTATEN

Berlin – Auf den ersten Blick klingt alles nach Entwarnung. Weniger Straftaten, weniger Opfer, sinkende Zahlen in vielen Bereichen. Doch hinter den neuen Daten der Berliner Kriminalstatistik verbirgt sich ein Bild, das die Hauptstadt trotzdem aufhorchen lässt. Innensenatorin Iris Spranger präsentierte gemeinsam mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel die aktuellen Zahlen – und die zeigen eine Stadt zwischen Hoffnung und Alarm. Zwar ging die Gesamtzahl der registrierten Straftaten deutlich zurück und erreichte den niedrigsten Stand seit vielen Jahren, doch gleichzeitig bleibt die Aufklärungsquote erschreckend niedrig. Nicht einmal jede zweite Tat kann von den Ermittlern aufgeklärt werden. Für tausende Opfer bedeutet das: Der Täter bleibt unbekannt.

Tatsächlich registrierte die Polizei in der Hauptstadt deutlich weniger Delikte als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Opfer sank spürbar. Rückgänge gab es unter anderem bei Körperverletzungen, Raubdelikten, Angriffen auf Einsatzkräfte sowie bei Diebstahl- und Drogendelikten. Polizeipräsidentin Slowik Meisel sieht darin ein Zeichen dafür, dass Prävention und Strafverfolgung in einigen Bereichen Wirkung zeigen. Besonders im Kampf gegen Diebstahl hätten polizeiliche Maßnahmen deutliche Effekte erzielt. Gleichzeitig warnen die Behörden jedoch davor, sich zu früh in Sicherheit zu wiegen. Gerade bei Wohnungseinbrüchen und bei der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten sehen Ermittler weiterhin großen Handlungsbedarf. In diesem Bereich stiegen die registrierten Fälle deutlich an. Viele Hinweise stammen von internationalen Organisationen, die weltweit gegen sexuelle Gewalt an Kindern im Internet vorgehen.

Besonders beunruhigend ist eine andere Entwicklung: Immer häufiger fallen in Berlin Schüsse. Die Polizei registrierte eine deutlich gestiegene Zahl von Straftaten mit Schusswaffen. In vielen Fällen wurden Menschen mit Waffen bedroht, in zahlreichen Situationen wurde sogar tatsächlich geschossen. Für Innensenatorin Spranger ist das ein klares Warnsignal. Illegale Waffen und bewaffnete Konflikte dürften in Berlin keinen Platz haben, betonte sie und sprach von einer klar überschrittenen roten Linie. Die Botschaft aus der Hauptstadt lautet deshalb trotz sinkender Gesamtkriminalität: Berlin ist sicherer geworden – doch neue Gefahren wachsen im Schatten der Statistik.

