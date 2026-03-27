SCHUL-KNALLER! SPD-Chefin Esken schockt mit Bildungs-Ansage

„Migration ist nicht das Problem!“

Aufregung im Klassenzimmer! Während Lehrerverbände Alarm schlagen und Eltern um die Zukunft ihrer Kinder zittern, platzt SPD-Chefin Saskia Esken mit einer gewagten These heraus. Für die Genossin sind nicht die Rekordzahlen bei der Zuwanderung schuld an bröckelnden Fassaden und überforderten Lehrkräften. Stattdessen lenkt die Politikerin den Blick weg von der Herkunft der Schüler und zeigt mit dem Finger auf die Versäumnisse der Vergangenheit. Für sie liegt der wahre Grund für das Bildungs-Chaos in veralteten Strukturen und fehlenden Investitionen in die Köpfe von morgen. Wer auf die Migration schimpft, sucht laut Esken nur einen Sündenbock für hausgemachte Fehler im System.

Die Ansage schlägt ein wie eine Bombe und sorgt für hitzige Diskussionen am Pausenhof der Nation. Während die einen von Realitätsverlust sprechen, sehen andere in ihrem Vorstoß den nötigen Weckruf für eine moderne Schulpolitik. Fest steht: Mit dieser Meinung schwimmt die SPD-Frontfrau gegen den Strom und liefert ordentlich Zündstoff für die nächste Debatte im Bundestag.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24