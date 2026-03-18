SCHULDEN-KRACH UM MERZ! GRÜNE DROHEN MIT KARLSRUHE – SONDERVERMÖGEN WIRD ZUM VERFASSUNGS-ZÜNDER

Berlin und Karlsruhe erleben den nächsten politischen Knall um das gewaltige Schuldenpaket der Bundesregierung. Was einst als historische Kraftanstrengung für Infrastruktur und Klimaschutz verkauft wurde, droht nun zum Sprengsatz für Kanzler Friedrich Merz zu werden. Die Grünen, die dem Sondervermögen einst mit ihrer Zustimmung überhaupt erst den Weg freigemacht hatten, rechnen jetzt gnadenlos mit dem Regierungschef ab. Aus ihrer Sicht wurde eine einmalige Chance für das Land verspielt, ja geradezu fahrlässig vertan. Statt neue Impulse für Schulen, Brücken, Netze und Modernisierung zu setzen, sei das Milliardenpaket nach ihrer Lesart in einem politischen Verschiebebahnhof gelandet. Der Vorwurf ist schwerwiegend: Merz habe sich das Geld gesichert, aber den eigentlichen Sinn des Sondervermögens missachtet. Für die Grünen ist das nicht bloß ein Haushaltsstreit, sondern ein Fall von politischer Täuschung mit verfassungsrechtlicher Brisanz.

Besonders scharf zielt die Attacke auf die Regierungsspitze und auf Finanzminister Lars Klingbeil. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge wirft dem Kanzler vor, die von ihrer Fraktion eröffnete historische Möglichkeit regelrecht verzockt zu haben. Das Geld habe nach dem politischen Deal ausdrücklich nur für zusätzliche Investitionen verwendet werden dürfen und eben nicht dafür, längst bekannte oder ohnehin geplante Ausgaben in einen neuen Topf zu verlagern. Genau das aber sei geschehen, so der Vorwurf. Dröge spricht von einem folgenschweren Irrweg der Kanzlerschaft von Friedrich Merz und wirft dem Finanzminister vor, mit dem Sondervermögen absolut unehrlich umzugehen. Nach Darstellung der Grünen sei systematisch versucht worden, Investitionen aus dem normalen Haushalt in den Schattenhaushalt zu verschieben. Damit steht nicht weniger im Raum als der Verdacht, dass der Sinn der Grundgesetzänderung politisch verdreht wurde. Hinter den Kulissen wird deshalb bereits über den härtesten Schritt nachgedacht: eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht.

Zusätzlichen Zündstoff erhält der Streit durch die Einschätzungen zweier Wirtschaftsinstitute, die der Regierung empfindlich widersprechen. Sowohl aus München als auch aus Köln kommt Rückenwind für die Kritiker, denn die Forscher sehen den Großteil der neuen Schulden eben nicht dort eingesetzt, wo er nach dem ursprünglichen Versprechen hätte landen sollen. Der Eindruck verfestigt sich damit, dass aus einem Modernisierungsversprechen ein Milliardenmanöver geworden ist. Das Finanzministerium weist die Vorwürfe zwar entschieden zurück und spricht von falschen Berechnungen, während auch aus der Union betont wird, dass baureife Projekte nun finanziert werden könnten. Doch der politische Schaden ist längst da. Denn wenn sogar Karlsruhe als nächste Bühne droht, geht es nicht mehr nur um Straßen, Schienen und Haushaltslogik. Dann geht es um die Glaubwürdigkeit einer ganzen Regierung. Für Friedrich Merz wird der Schuldenstreit damit zur gefährlichen Belastungsprobe – und für die Grünen zur Chance, sich als kompromisslose Ankläger einer Regierung zu inszenieren, die nach ihrer Überzeugung ein Milliardenversprechen an das Land gebrochen hat.

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