SCHULDEN-TSUNAMI ROLLT AUF AMERIKA ZU – WARNUNG VOR HISTORISCHEM FINANZ-BEBEN!

Washington schlägt Alarm! Neue Haushaltsprognosen zeichnen ein dramatisches Bild der amerikanischen Staatsfinanzen. Experten des parlamentarischen Haushaltswächters sehen die Vereinigten Staaten auf einem Kurs, der selbst historische Schuldenstände nach dem Zweiten Weltkrieg übertreffen könnte. Jahr für Jahr wachsen die Defizite weiter an, während die Gesamtschulden immer schneller steigen. Ökonomen sprechen bereits von einer Entwicklung, die nicht nur die amerikanische Wirtschaft, sondern auch das globale Finanzsystem erschüttern könnte.

Besonders brisant: Die Schulden wachsen laut Analyse schneller als die Wirtschaft selbst. Damit droht eine gefährliche Spirale aus steigenden Zinslasten, gebremstem Wachstum und sinkenden Investitionen. Je höher die Verschuldung, desto empfindlicher reagiert das System auf Zinserhöhungen. Fachleute warnen, dass allein die Kosten für den Schuldendienst immer größere Teile des Staatshaushalts verschlingen könnten. Geld, das für Infrastruktur, Verteidigung oder Sozialprogramme gedacht ist, würde zunehmend in die Bedienung alter Schulden fließen.

Finanzexperten und überparteiliche Haushaltswächter sprechen deshalb von einer dringenden Mahnung an die Politik. Ohne grundlegende Reformen bei Ausgaben und Einnahmen drohe eine Situation, in der Investoren das Vertrauen verlieren, die Zinsen abrupt steigen und wirtschaftliche Turbulenzen ausgelöst werden. Auch der internationale Status des Dollars könnte unter Druck geraten. Die Botschaft aus Washington ist unmissverständlich: Die Zeit des Aufschiebens ist vorbei, sonst könnte aus der Schuldenkrise ein finanzieller Flächenbrand werden.

