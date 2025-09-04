+++ SCHULDEN-WAHNSINN! +++REKORDVERSCHULDUNG: IMMER MEHR DEUTSCHE LEBEN AUF PUMP!

Berlin – Deutschland rutscht in eine Schuldenfalle! Noch nie lebten so viele Menschen im Land am finanziellen Limit – Kredite, Ratenkäufe und überzogene Konten bestimmen den Alltag. Die Bundesbürger verschulden sich in Rekordtempo!

Laut aktueller Zahlen der Schufa und Verbraucherschutzverbände haben inzwischen über 6,7 Millionen Deutscheeinen negativen Eintrag – Tendenz steigend. Fast jeder Zehnte kommt mit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr hinterher.

Besonders betroffen: Familien mit Kindern, Alleinerziehende und Geringverdiener. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten, explodierenden Energiepreise und steigenden Mieten treiben selbst die Mittelschicht in den finanziellen Abgrund.

„Ich kaufe mittlerweile Essen auf Raten!“, sagt eine zweifache Mutter aus Nordrhein-Westfalen. Ihr Konto ist seit Monaten im Minus – Kredite und Dispo sind ausgeschöpft. „Ohne Pump ginge gar nichts mehr.“

Auch der Handel schlägt Alarm: Immer mehr Kunden zahlen ihre Einkäufe mit „Buy Now, Pay Later“-Angeboten – und geraten dann in eine gefährliche Schuldenspirale. Ratenzahlungen bei Elektrogeräten, Möbeln, sogar Kleidungboomen wie nie zuvor.

Wirtschaftsexperten warnen:

„Der Schulden-Boom ist ein Alarmsignal!“

Wenn immer mehr Menschen ihren Lebensstandard nur noch mit Krediten finanzieren können, steht das gesamte Konsummodell auf der Kippe.

Verbraucherschützer fordern: Mehr Kontrolle bei Kreditvergaben, Stopp der aggressiven Werbeversprechen von Online-Shops und bessere finanzielle Bildung schon in der Schule.

Fazit:

Deutschland sitzt auf einem Schulden-Tsunami – und Politik wie Banken sehen tatenlos zu. Der Pump-Alltag wird für Millionen zur tickenden Zeitbombe.