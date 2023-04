Schussabgabe am Böblinger Bahnhof!

Am heutigen Dienstagmittag (25.04.2023) kam es am Böblinger Bahnhof zu einer Schussabgabe durch eine bislang unbekannte Person. Bisherigen Informationen zufolge soll es gegen 14:10 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen am Bahnsteig 1 des Böblinger Bahnhofs gekommen sein. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung schoss offenbar ein bislang unbekannter Mann mehrmals mit einer Schreckschusswaffe auf den Boden. Anschließend flüchteten die Personen aus dem Bahnhof. Eine der beteiligten Personen soll ein circa 170 cm großer Mann mittleren Alters mit kurzen dunklen Haaren sein. Zur Tatzeit trug er wohl eine schwarze Jacke, ein helles kariertes Hemd, eine blaue Hose und dunkle Schuhe. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei fahndeten mit entsprechender Schutzausrüstung nach der Personengruppe und konnten vor Ort Spuren sichern. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.