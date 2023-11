Schussabgabe in Wuppertal-Uellendahl!

Wuppertal (ots)

Am Freitag (17.11.2023) hörten Polizeibeamte ein lautes Knallgeräusch als sie sich gegen 22:50 Uhr auf der Uellendahler Straße (Höhe Leipziger Straße) befanden. Passanten nahmen dieses Geräusch ebenfalls wahr und gaben den Beamten einen Hinweis auf einen VW Golf, der auf der Uellendahler Straße in Richtung Hatzfeld unterwegs war. Die Polizisten kontrollierten das Fahrzeug auf der Uellendahler Straße in Höhe der Einmündung Weinberg. Neben dem Fahrer (19) befanden sich ein 21-jähriger Beifahrer sowie zwei Mitfahrende (27w, 23m) im VW. In dem Auto fanden die Beamten zwei PTB-Waffen sowie ein Einhandmesser. Die Waffe, aus der nach ersten Erkenntnissen geschossen wurde, sowie das Messer konnten dem 21-jährigen Beifahrer zugeordnet werden. Über eine Erlaubnis zum Führen der Waffe verfügt er nicht. Die zweite aufgefundene PTB-Waffe gehört dem 19-Jährigen. Eine entsprechende Erlaubnis zum Führen der Waffe liegt vor. Gegen den 21-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. (an)