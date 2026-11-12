Schutz auf Zeit statt Einbürgerung: Neuer AfD-Vorstoß sorgt für heftige Debatte im Bundestag

Berlin – Im Deutschen Bundestag bahnt sich eine weitreichende politische Grundsatzdebatte über die Zukunft des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts an. Nach Informationen des Parlamentspressedienstes heute im bundestag liegt den Abgeordneten ein neuer Vorstoß der AfD-Fraktion vor, der eine grundlegende Kehrtwende im Umgang mit Geflüchteten vorsieht. Unter dem Titel „Schutz auf Zeit statt Einbürgerung – Flüchtlingsstatus nicht zum dauerhaften Aufenthaltstitel machen“ (Drucksache 21/9077) soll das Thema am Freitag erstmals im Plenum des Deutschen Bundestages beraten werden. Der Vorstoß zielt darauf ab, den vorübergehenden humanitären Schutz strikt von einer dauerhaften Perspektive in Deutschland zu entkoppeln und bestehende Wege zur deutschen Staatsbürgerschaft für diese Personengruppe vollständig zu schließen.

Der Kern der parlamentarischen Initiative richtet sich direkt an die Bundesregierung, die zur Ausarbeitung und Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfes aufgefordert wird. Konkret verlangt die AfD-Fraktion darin eine gesetzliche Neuregelung, „der die Abschaffung der Einbürgerung von Flüchtlingen und temporär Schutzberechtigter regelt“. Damit stellt sich die Fraktion gegen die bisherige Praxis im Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht, die nach Ablauf bestimmter Fristen und bei Erfüllung weiterer Integrationsvoraussetzungen den Übergang von einem Schutzstatus in einen dauerhaften Aufenthalt und schließlich die Einbürgerung ermöglicht. Die Antragsteller argumentieren mit ihrer Initiative für eine strikte Trennung zwischen humanitärer Hilfe auf Zeit und regulärer Einwanderung.

Um dieses politische Ziel rechtlich abzusichern, enthält der Antrag 21/9077 detaillierte Vorgaben für die Berechnung von Aufenthaltsfristen. Demnach soll die Bundesregierung künftig „Aufenthaltszeiten im temporären Schutzstatus“ für Schutzsuchende generell nicht mehr auf den für eine Einbürgerung gesetzlich erforderlichen Voraufenthalt anrechnen.In der bisherigen Rechtspraxis bilden diese Zeiten oftmals die Grundlage dafür, dass Betroffene nach einigen Jahren die zeitlichen Voraussetzungen für einen Antrag auf den deutschen Pass erfüllen. Durch die geforderte Streichung dieser Anrechenbarkeit würde der Weg in die deutsche Staatsbürgerschaft für anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte faktisch blockiert werden, selbst wenn diese über viele Jahre hinweg im Land leben und arbeiten.

Darüber hinaus drängt die AfD-Fraktion auf sofortige administrative Maßnahmen, noch bevor ein entsprechendes Gesetz das reguläre parlamentarische Verfahren durchlaufen hat. Nach dem Willen der Fraktion soll die Bundesregierung unter anderem „ein sofortiges verwaltungsrechtliches Moratorium für alle Einbürgerungsanträge von Personen mit aktuellem oder ehemaligem temporärem Schutzstatus“ erlassen. Dieses Moratorium soll nach den Vorstellungen der Antragsteller so lange in Kraft bleiben, bis die geforderte gesetzliche Neuregelung endgültig verabschiedet und wirksam geworden ist. Ein solcher Schritt würde laufende Verfahren bei den Einbürgerungsbehörden bundesweit unmittelbar zum Stillstand bringen.

Die Debatte um das Staatsangehörigkeitsrecht und die Integration von Schutzsuchenden gehört zu den am intensivsten diskutierten Themen in der deutschen Innenpolitik. Während Befürworter einer restriktiveren Linie betonen, dass der Schutzstatus ursprünglich als vorübergehende Maßnahme bis zur Befriedung der Herkunftsländer konzipiert wurde,verweisen Kritiker solcher Vorstöße regelmäßig auf die Bedeutung einer verlässlichen Bleibeperspektive für die gesellschaftliche Teilhabe und den Arbeitsmarkt. Mit der ersten Lesung im Bundestagsplenum am Freitag beginnt nun die offizielle parlamentarische Auseinandersetzung über die konkreten Forderungen der Drucksache 21/9077, im Anschluss daran wird der Antrag voraussichtlich zur weiteren Beratung an die zuständigen Fachausschüsse überwiesen.

Quellenangaben:

Deutscher Bundestag – Parlamentsnachrichten (hib/STO): AfD fordert „Schutz auf Zeit statt Einbürgerung“(Inneres/Antrag) Deutscher Bundestag: Antrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 21/9077 („Schutz auf Zeit statt Einbürgerung – Flüchtlingsstatus nicht zum dauerhaften Aufenthaltstitel machen“) Deutscher Bundestag: Tagesordnung des Bundestagsplenums (Freitagssitzung, Beratung der Drucksache 21/9077)

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