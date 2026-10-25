SCHWACHSINN DER WOCHE! VERGEWALTIGUNGS-TIPP DER POLIZEI BREMEN SORGT FÜR EMPÖRUNG – FRAUEN SOLLEN SICH BEI SEXUELLEN ÜBERGRIFFEN ÜBERGEBEN! FRAUENRECHTLERINNEN SCHLAGEN ALARM!

Bremen – IST DAS NOCH ERNST GEMEINT? Ein Polizeitipp, der eigentlich Menschen vor schlimmster sexueller Gewalt schützen soll, entwickelt sich zum bundesweiten Aufreger! Ausgerechnet die Polizei Bremen sorgt mit einer äußerst ungewöhnlichen Empfehlung aus ihrer Präventionsarbeit für Fassungslosigkeit, scharfe Kritik und eine heftige Diskussion über den richtigen Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt. Frauen, die von einer Vergewaltigung bedroht werden, könnten versuchen, sich absichtlich zu übergeben, um ihren Angreifer durch Ekel abzuschrecken. Was zunächst wie ein makabrer Scherz klingt, wurde tatsächlich als mögliche Abwehrreaktion von der Bremer Polizei genannt. Doch kann ernsthaft jemand davon ausgehen, dass eine Frau in Todesangst, während sie möglicherweise festgehalten, bedroht oder körperlich überwältigt wird, gezielt ihren Würgereiz auslösen kann? Genau diese Frage bringt Frauenrechtlerinnen, Fachleute und Betroffene auf die Barrikaden! Der umstrittene Vorschlag stammt aus dem Umfeld polizeilicher Selbstbehauptungsseminare, in denen Menschen lernen sollen, gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen, sich gegen Übergriffe zu behaupten und im Notfall Hilfe zu organisieren. Über die ungewöhnliche Aussage berichtete zunächst die Kreiszeitung. Polizeisprecherin Franka Haedke hatte dabei die Möglichkeit ins Spiel gebracht, sich bei einem drohenden Sexualdelikt mit allen verfügbaren Mitteln zu wehren, wobei auch absichtliches Erbrechen als denkbare Reaktion genannt wurde. Die dahinterstehende Vorstellung: Ein Sexualstraftäter könnte durch den Ekel abgeschreckt werden und von seinem Opfer ablassen. Doch ausgerechnet dieser Ansatz wirft schwerwiegende Fragen auf. Denn niemand kann vorhersagen, wie ein gewalttätiger Täter tatsächlich reagiert. Wissenschaftlich gesicherte Belege dafür, dass absichtlich herbeigeführtes Erbrechen eine zuverlässige Schutzmaßnahme gegen Vergewaltigungen darstellt, sind nicht bekannt. Fachleute warnen vielmehr davor, dass ein Angreifer durch eine solche Reaktion möglicherweise noch aggressiver werden könnte. Besonders erschütternd ist die Kritik der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Die Organisation hält den Vorschlag für ungeeignet und warnt davor, Betroffenen indirekt die Verantwortung dafür zuzuschieben, eine Vergewaltigung verhindern zu müssen. Denn genau darin liegt das grundlegende Problem dieser Debatte: Wenn Frauen erklärt wird, sie könnten sexuelle Gewalt durch bestimmte körperliche Reaktionen abwehren, entsteht möglicherweise der Eindruck, dass ein Übergriff durch das vermeintlich richtige Verhalten hätte verhindert werden können. Doch sexuelle Gewalt ist keine Prüfung, bei der Opfer rechtzeitig die passende Verteidigungstechnik anwenden müssen! Es geht nicht um die Frage, ob eine Frau laut genug schreit, schnell genug davonläuft, heftig genug um sich schlägt oder sogar bewusst erbricht. Es geht um die Verantwortung eines Täters, der die körperliche und sexuelle Selbstbestimmung eines anderen Menschen missachtet. Die Kritik richtet sich deshalb nicht grundsätzlich gegen Selbstbehauptungskurse oder praktische Schutzmöglichkeiten, sondern gegen einen Ratschlag, der in einer extremen Gewaltsituation unrealistische Erwartungen erzeugen könnte. Während die Polizei mit ihren Seminaren eigentlich Sicherheit vermitteln möchte, steht nun die Frage im Raum, ob ein derartiger Vorschlag nicht gerade das Gegenteil bewirkt: zusätzliche Verunsicherung bei Menschen, die ohnehin Angst vor sexuellen Übergriffen haben. Aus einer einzelnen ungewöhnlichen Abwehrmöglichkeit ist damit eine grundsätzliche Debatte über polizeiliche Prävention geworden. Und ausgerechnet bei einem Thema, bei dem Verständnis, Sensibilität und professioneller Opferschutz besonders wichtig sind, muss sich eine Sicherheitsbehörde nun erklären, weshalb eine derart umstrittene Idee überhaupt öffentlich kommuniziert wurde.

BESONDERS ERSCHÜTTERND: EINE BETROFFENE BERICHTET VON IHREN ERFAHRUNGEN – UND ZEIGT, WIE REALITÄTSFERN SOLCHE RATSCHLÄGE SEIN KÖNNEN! Eine Frau, die nach eigenen Angaben über mehrere Jahre hinweg sexualisierte Gewalt erleiden musste, wandte sich auf Instagram mit einem offenen Brief an die Polizei Bremen. Darin schilderte sie eine Erfahrung, die den umstrittenen Präventionsgedanken in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Sie habe sich während erlittener Vergewaltigungen tatsächlich übergeben. Allerdings nicht, weil sie sich bewusst für eine bestimmte Abwehrstrategie entschieden hätte, sondern weil ihr Körper infolge der extremen Gewalterfahrung unwillkürlich reagierte. Ihr Bericht macht deutlich, wie wenig sich die Reaktionen eines Menschen in einer solchen Ausnahmesituation planen oder kontrollieren lassen. Angst, Panik, Schock und massive körperliche Überforderung können dazu führen, dass Betroffene nicht mehr gezielt handeln können. Fachleute beschreiben insbesondere das sogenannte Erstarren, häufig als Freeze-Reaktion bezeichnet. Dabei können Menschen in einer akuten Bedrohungssituation wie gelähmt wirken, obwohl sie innerlich größte Angst erleben. Manche können nicht schreien, andere können sich nicht bewegen, wieder andere reagieren mit Zittern, Übelkeit oder unkontrollierbaren körperlichen Vorgängen. Diese Reaktionen sind keine bewussten Entscheidungen und erst recht kein Einverständnis mit einem sexuellen Übergriff. Genau auf diesen entscheidenden Umstand macht Terre des Femmes aufmerksam. Die Frauenrechtsorganisation kritisiert, dass Opfer durch Verhaltenstipps nicht zusätzlich unter Druck gesetzt werden dürfen. Besonders problematisch sei es, wenn solche Empfehlungen im Nachhinein die Frage aufwerfen könnten, warum eine Betroffene eine vermeintlich geeignete Abwehrmethode nicht angewendet habe. Denn wer unter Schock steht, kann nicht unbedingt bewusst entscheiden, ob er flieht, sich wehrt oder andere Maßnahmen ergreift. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Das absichtliche Herbeiführen von Erbrechen kann unter bestimmten Umständen selbst gefährlich werden, beispielsweise wenn ein Täter sein Opfer festhält oder dessen Atemwege beeinträchtigt. Eine sichere Schutzwirkung lässt sich daraus keinesfalls ableiten. Nach der öffentlichen Kritik reagierte schließlich auch die Bremer Polizei und versuchte, die Aussagen einzuordnen. Polizeisprecherin Franka Haedke erklärte auf Anfrage der BILD-Zeitung, die Entrüstung sei nachvollziehbar. Gerade bei einem hochsensiblen Thema könne ein einzelner, aus dem Zusammenhang gerissener Hinweis Irritationen auslösen. Die Behörde betonte ausdrücklich, dass Erbrechen keineswegs als allgemeine Empfehlung zur Abwehr einer Vergewaltigung verstanden werden dürfe. Vielmehr handele es sich lediglich um eine von zahlreichen denkbaren Reaktionen in einer extremen Bedrohungslage. Welche Handlung in einer konkreten Situation helfen könne, lasse sich grundsätzlich nicht zuverlässig vorhersagen. Die Polizei stellte außerdem klar, dass niemand verpflichtet sei, sich während eines sexuellen Übergriffs auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Die Verantwortung liege ausschließlich beim Täter. Damit bestätigt die Behörde selbst einen zentralen Punkt ihrer Kritikerinnen: Es gibt kein allgemeingültiges Verhalten, das eine Vergewaltigung sicher verhindern könnte. Zugleich verweist die Polizei auf ihre umfassendere Präventionsarbeit. In Bremen werden seit Jahren verschiedene Selbstbehauptungsseminare angeboten, darunter Veranstaltungen unter dem Titel „Starkes Auftreten statt starker Fäuste“. In diesen Kursen geht es insbesondere darum, mögliche Gefahren zu erkennen, Konflikte möglichst frühzeitig zu entschärfen, selbstbewusst aufzutreten, Unterstützung zu organisieren und Handlungsmöglichkeiten bei Bedrohungen kennenzulernen. Die Seminare richten sich unter anderem an Beschäftigte von Behörden, Unternehmen, sozialen Einrichtungen und medizinischen Versorgungsbereichen. Allein im ersten Halbjahr 2026 nahmen nach Polizeiangaben mehr als 1.200 Menschen an entsprechenden Präventionsveranstaltungen teil. Diese Zahl zeigt, welche Reichweite polizeiliche Präventionsangebote besitzen und weshalb die fachliche Qualität solcher Empfehlungen von besonderer Bedeutung ist. Schließlich können Hinweise, die von einer staatlichen Sicherheitsbehörde ausgesprochen werden, bei vielen Menschen den Eindruck erwecken, sie seien besonders erprobt, wirksam und zuverlässig. Umso wichtiger ist es, ungewöhnliche Möglichkeiten nicht als sichere Schutzstrategie erscheinen zu lassen. Selbstbehauptung kann Menschen stärken und Handlungsspielräume aufzeigen. Sie darf aber niemals dazu führen, dass Opfer nach einer Gewalttat das Gefühl bekommen, sie hätten nur die richtige Methode anwenden müssen, um das Verbrechen zu verhindern. Terre des Femmes fordert deshalb einen grundsätzlichen Perspektivwechsel: Prävention müsse stärker bei denjenigen ansetzen, die Gewalt ausüben oder ausüben könnten, statt ausschließlich das Verhalten potenzieller Opfer in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu gehören Aufklärung über sexuelle Selbstbestimmung, der entschiedene Umgang mit Grenzverletzungen, die frühzeitige Auseinandersetzung mit Gewaltverhalten sowie ein konsequenter Schutz von Betroffenen. Die öffentliche Diskussion in Bremen zeigt damit ein grundsätzliches Dilemma: Sicherheitsbehörden sollen Menschen auf gefährliche Situationen vorbereiten, dürfen dabei aber keine falsche Sicherheit vermitteln oder die Verantwortung für Straftaten auf diejenigen verlagern, die unter ihnen leiden.

GEWALT GEGEN FRAUEN ERREICHT ERSCHRECKENDE DIMENSIONEN – UND AUSGERECHNET JETZT DISKUTIERT DEUTSCHLAND ÜBER EINEN BRECHREIZ-TIPP DER POLIZEI! Während die ungewöhnliche Empfehlung aus Bremen für Schlagzeilen sorgt, offenbaren die bundesweiten Zahlen ein bedrückendes Bild. Nach einer in Medien veröffentlichten Hochrechnung wird in Deutschland rechnerisch etwa alle 68 Sekunden eine Frau oder ein Mädchen Opfer von Gewalt. Diese Angabe verdeutlicht die Größenordnung des Problems, auch wenn sie nicht bedeutet, dass sich einzelne Gewalttaten in einem tatsächlich gleichmäßigen zeitlichen Abstand ereignen. Besonders alarmierend sind die amtlichen Statistiken zur häuslichen Gewalt. Im Jahr 2024 registrierte die Polizei bundesweit 265.942 Opfer häuslicher Gewalt. Das entsprach einem neuen Höchststand der damaligen Erfassung. Mehr als 70 Prozent der Betroffenen waren weiblich; der genaue Anteil lag bei 70,4 Prozent. Die Zahl umfasst sowohl Gewalt zwischen aktuellen oder früheren Partnern als auch innerfamiliäre Gewalt. Hinter dieser erschreckenden Gesamtzahl stehen Menschen, die in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld bedroht, misshandelt, kontrolliert oder auf andere Weise Opfer strafbarer Gewalt wurden. Besonders bedrückend ist, dass die polizeilich registrierten Opferzahlen nur einen Teil der tatsächlichen Gewalterfahrungen sichtbar machen. Eine im Februar 2026 veröffentlichte Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesministerien zeigt, dass ein erheblicher Teil der Gewalttaten niemals angezeigt wird. Die Untersuchung mit dem Titel „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag“, kurz LeSuBiA, kommt zu dem Ergebnis, dass bei den meisten untersuchten Gewaltformen weniger als zehn Prozent der Gewalterfahrungen zur Anzeige gebracht werden. Bei psychischer und körperlicher Gewalt innerhalb aktueller oder früherer Partnerschaften liegt die Anzeigequote sogar unter fünf Prozent. Das bedeutet, dass in diesem Bereich mehr als 95 Prozent der entsprechenden Gewalterfahrungen nicht bei der Polizei angezeigt werden. Diese Zahlen sind ein deutliches Warnsignal für Politik, Justiz, Polizei und Gesellschaft. Denn hinter jeder nicht angezeigten Gewalterfahrung können Angst, Scham, Abhängigkeit, Einschüchterung oder die Sorge vor weiteren Übergriffen stehen. Die Untersuchung macht außerdem deutlich, dass Frauen insbesondere bei bestimmten Formen partnerschaftlicher und geschlechtsspezifischer Gewalt, sexuellen Übergriffen, sexueller Belästigung und Stalking häufig besonders stark betroffen sind. Auch die Entwicklung sexualisierter Gewalt über mehrere Jahre hinweg steht deshalb im Fokus öffentlicher Diskussionen und polizeilicher Lagebilder. Vor diesem Hintergrund erscheint der Streit um den Bremer Präventionstipp in einem noch ernsteren Licht. Während hunderttausende Menschen Schutz vor Gewalt benötigen und viele Betroffene den Weg zur Polizei aus unterschiedlichen Gründen nicht finden, dreht sich die öffentliche Debatte plötzlich darum, ob gezieltes Erbrechen einen Sexualstraftäter abschrecken könnte. Kritikerinnen halten diese Schwerpunktsetzung für verfehlt. Sie verlangen eine stärkere Konzentration auf wirksamen Opferschutz, erreichbare Beratungsstellen, sichere Hilfsangebote, konsequente Strafverfolgung und eine Prävention, die auch mögliche Täter adressiert. Natürlich können Selbstbehauptungskurse, Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum und das frühzeitige Organisieren von Hilfe einen wichtigen Beitrag leisten. Niemand sollte deshalb auf sinnvolle Sicherheitsinformationen verzichten müssen. Allerdings müssen solche Hinweise nachvollziehbar, realistisch und sensibel vermittelt werden. Eine Frau, die unter Schock erstarrt, trägt ebenso wenig Verantwortung für eine Vergewaltigung wie eine Frau, die aus Angst nicht schreit oder sich körperlich nicht zur Wehr setzen kann. Gleiches gilt selbstverständlich für alle anderen Menschen, die sexualisierte Gewalt erleben. Die entscheidende Grenze ist nicht die Fähigkeit eines Opfers zur Gegenwehr, sondern das Recht jedes Menschen auf körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung. Der Bremer Polizeitipp mag als ungewöhnliche zusätzliche Handlungsmöglichkeit gedacht gewesen sein. Die heftige Reaktion zeigt jedoch, wie schnell ein solcher Hinweis als belastende Erwartung an Betroffene verstanden werden kann. Deshalb muss sich die Präventionsarbeit auch daran messen lassen, ob sie bei Menschen in einer Notlage tatsächlich mehr Sicherheit schafft oder ihnen möglicherweise zusätzliche Ängste vermittelt. Die Polizei Bremen hat inzwischen ausdrücklich klargestellt, dass Erbrechen weder eine allgemeine Empfehlung noch eine Pflicht zur Gegenwehr darstellt. Damit ist zumindest die wichtigste Botschaft unmissverständlich: Niemand muss während einer Vergewaltigung eine bestimmte Reaktion zeigen, um als Opfer ernst genommen zu werden. DER EIGENTLICHE SKANDAL IST NICHT, DASS BETROFFENE SICH MÖGLICHERWEISE NICHT RICHTIG WEHREN KÖNNEN – SONDERN DASS SEXUELLE GEWALT ÜBERHAUPT STATTFINDET! UND DIE VERANTWORTUNG DAFÜR TRAGEN NICHT DIE OPFER, SONDERN AUSSCHLIESSLICH DIE TÄTER!

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